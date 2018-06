Trânsito na avenida Vereador João Batista Fitipaldi recebe melhorias

A avenida Vereador João Batista Fitipaldi recebe desde segunda-feira (25) novas intervenções para melhoria do trânsito e redução do número de acidentes. As medidas da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana na via, que liga a região norte de Suzano à área central, ao Terminal de Transportes Urbanos (Terminal Norte) e à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), envolvem o fechamento de retorno e a implantação de semáforo em um dos cruzamentos.

O primeiro ponto a passar por intervenção fica em frente ao portão de entrada e saída de veículos de uma indústria de rolamentos, no Parque Maria Helena. Neste trecho, o acesso pelo canteiro central, onde também há uma ciclovia, foi fechado de maneira permanente. Agora, quem precisar passar para a pista contrária deverá fazer o retorno na avenida Francisco Marengo ou nas proximidades do Terminal Norte.

Já no cruzamento da avenida Vereador João Batista Fitipaldi com a rua Norberto da Silva, na Vila Maluf, serão implantados um semáforo e uma faixa de pedestres. A expectativa é de que ambas as ações sejam concluídas até o final desta semana.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, a iniciativa tem como base as estatísticas do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. “Os dados que recebemos do governo do Estado mostraram que neste trecho ocorrem acidentes de trânsito. Por isso, realizamos as intervenções para garantir mais segurança a motoristas e pedestres”, explicou.