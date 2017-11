Suzano: trânsito na região da Vila Figueira terá alterações a partir de segunda-feira

A partir desta segunda-feira (6), o trânsito na região do Cemitério São Sebastião, na Vila Figueira, em Suzano, sofrerá algumas alterações. Haverá mudanças na mão de direção em alguns trechos das ruas Cássia Francisco e Jurandir Corrêa Gonçalves. Nesta semana, funcionários da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano estavam no local afixando faixas e cartazes para alertar os motoristas sobre as intervenções que ocorrerão.

Segundo informações da pasta, a rua Cássia Francisco terá mão única de direção, sentido bairro-centro, do entroncamento com a rua Baruel até a esquina com a rua Jurandir Corrêa Gonçalves, em frente ao Cemitério São Sebastião e ao Instituto Médico Legal (IML). Na sequência, continua com mão dupla, como já ocorre atualmente. A rua Jurandir Corrêa Gonçalves, por vez, terá o sentido de mão invertido. Passará a ser da esquina com a rua Cássia Francisco até o entroncamento com a rua Baruel.

As mudanças foram definidas nesses trechos para facilitar o acesso e diminuir a intensidade do trânsito que se verifica no local, o que poderá reduzir os riscos de acidentes, de acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, José Alves Pinheiro Neto. “Muitas vezes fica muito tumultuado o trânsito naquele ponto, principalmente quando veículos estacionam por ali”, explicou.

Ele comentou que reclamações de vizinhos ao cemitério em relação ao tráfego haviam sido recebidas, bem como pedidos para que a Prefeitura de Suzano tomasse providências. “Resolvemos concretizar essa medida para melhorar a vida de quem vive ali e também dos motoristas”, complementou Pinheiro Neto.

Nesta segunda-feira, após o aviso por meio das faixas e dos cartazes, a pasta realizará a instalação das placas de trânsito indicando a nova configuração do tráfego naquela região logo pela manhã.