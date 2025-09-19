Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Cidades

Transporte abre Semana Nacional de Trânsito orientando agentes sobre primeiros socorros

Ação realizada em parceria com o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros garantiu ensinamentos sobre procedimentos a serem adotados em situação de emergência nas ruas

19 setembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Transporte abre Semana Nacional de Trânsito orientando agentes sobre primeiros socorrosTransporte abre Semana Nacional de Trânsito orientando agentes sobre primeiros socorros - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana deu início às atividades referentes à Semana Nacional de Trânsito (18 a 25/09) nesta sexta-feira (19/09) com orientações sobre primeiros socorros para agentes da pasta no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A ação foi realizada em parceria com o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, com participação das cabos Lara Borges e Michele Galdino, do 2º subgrupamento de Suzano.

Na oportunidade, foram ensinados procedimentos a serem cumpridos nas situações de emergência, incluindo os casos de engasgamento e de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), reforçando também os contatos a serem acionados nesses momentos, como os telefones do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - 192, do próprio Corpo de Bombeiros - 193, e da Polícia Militar - 190.

Foram destacadas as diferenças entre os atendimentos proporcionados pelo Corpo de Bombeiros - indicado para as ocorrências de trauma, especialmente nos casos de acidente - e pelo Samu, que deve ser chamado nos casos de ocorrências clínicas, como aquelas relacionadas à convulsão e outras referentes ao controle de pressão e de glicemia.

A apresentação detalhou de forma prática como promover o suporte para bebês, crianças e adultos durante as ocorrências de trânsito. No caso do engasgamento, por exemplo, foi ensinado como devem ser feitas as manobras de compressão abdominal e de abertura das vias áreas, garantindo  que o problema que causou o comprometimento da respiração possa ser solucionado.

Este trabalho abriu a semana de atividades organizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, que seguem na semana que vem com a simulação sobre resgate no trânsito. A ação será realizada na terça-feira (23/09) no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, por meio de parceria com a Radial Mais Transporte, com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar.

Já na quinta-feira (25/09), haverá panfletagem sobre segurança no trânsito no limite com Mogi dos Cruzes, em parceria com a prefeitura da cidade vizinha e com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP).

O secretário Claudinei Galo destacou que os trabalhos na Semana Nacional de Trânsito intensificam as ações educativas que estão sendo desenvolvidas no município. “Temos proporcionado orientações fundamentais que podem fazer a diferença para o socorro dos munícipes em casos de emergência. Ainda temos atuado nas ruas para dialogar com a população e reforçar os procedimentos que devem ser respeitados para a preservação da segurança de todos”, ressaltou.

Também participaram da atividade o coordenador da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rafael Pacheco; e as responsáveis do departamento de Educação para o Trânsito, Fernanda Alonso e Débora Lavoura; além do supervisor de agentes da pasta, Thiago Pricevicius.

