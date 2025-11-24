Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 24 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Transporte alcança 132 vias com sinalização e outras 50 com 'Tapa Buraco' em outubro

Melhorias nas lombadas e em faixas de pedestres, assim como a instalação de placas, chegaram a 43 bairros; já o serviço de manutenção viária abrangeu 33 localidades

24 novembro 2025 - 19h45Por de Suzano
Transporte alcança 132 vias com sinalização e outras 50 com 'Tapa Buraco' em outubroTransporte alcança 132 vias com sinalização e outras 50 com 'Tapa Buraco' em outubro - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana alcançou, no mês de outubro, 132 vias com ações de reforço da sinalização e outras 50 com a operação “Tapa Buraco”. As melhorias nas lombadas e em faixas de pedestres, assim como instalação de placas e marcação de vagas especiais, chegaram a 43 bairros, já o serviço de manutenção viária abrangeu 33 localidades neste período.

Com relação às intervenções voltadas ao aprimoramento da sinalização, foram promovidos reparos em 45 lombadas e revitalizadas 67 faixas de pedestre. O trabalho ainda garantiu a colocação de 180 placas de trânsito, além de contemplar o reforço da marcação de dez vagas especiais para pessoas com deficiência e sete vagas especiais para pessoas idosas. Ainda foram promovidas intervenções em 12 rampas de acessibilidade e em cinco abrigos de ônibus.

Entre as vias estratégicas que receberam a atenção das equipes do Transporte, para execução deste conjunto de atividades, podem ser citadas a avenida Jaguari, a estrada do Koyama, a avenida Antônio Marques Figueira, a avenida Francisco Marengo, a estrada dos Fernandes, a rua General Francisco Glicério, a estrada Takashi Kobata e a rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

No que diz respeito à operação “Tapa-Buraco”, os serviços foram efetuados com mais intensidade no bairro Parque Residencial Casa Branca, nas ruas Getúlio Moreira de Souza, Júlia Lemos Rogério, Manoel Alabarce Lopes, Takero Korutsu e Isabel Castanheda Mayer. Outro bairro que também recebeu mais intervenções foi o Jardim Revista, na avenida Bandeirantes, no cruzamento da rua Brasfanta com a avenida Francisco Marengo, e na própria avenida Francisco Marengo.

Entre outras ações desenvolvidas pela pasta neste intervalo de tempo, também pode ser citada a emissão das credenciais para vagas especiais, que contemplou 175 pessoas idosas, incluindo 78 renovações e 97 novos documentos, e ainda 69 pessoas com deficiência, incluindo 46 renovações e 23 novos documentos.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho executado tem garantido as condições adequadas de deslocamento pelas vias da cidade. “Estamos aprimorando a sinalização nos quatro cantos do município, com o reforço das marcações no solo e colocação de placas. Também demos continuidade à nossa operação ‘Tapa-Buraco’, para promover os reparos nas ruas e avenidas”, ressaltou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano participa do encontro virtual 'Mulheres pelo Clima e Biodiversidade' na COP30
Cidades

Suzano participa do encontro virtual 'Mulheres pelo Clima e Biodiversidade' na COP30

Suzano apresenta 12 novas viaturas para reforçar a GCM
Cidades

Suzano apresenta 12 novas viaturas para reforçar a GCM

Prefeitos terão pelo menos R$ 8 bi para administrar em 2026
Cidades

Prefeitos terão pelo menos R$ 8 bi para administrar em 2026

Processo para reforma de delegacia de Suzano se arrasta, mas entra em fase de licitação pública
Cidades

Processo para reforma de delegacia de Suzano se arrasta, mas entra em fase de licitação pública

Instituto Thadeu José de Moraes realiza a Noite do Crepe para celebrar 17 anos
Cidades

Instituto Thadeu José de Moraes realiza a Noite do Crepe para celebrar 17 anos

Bolsa Família atende mais de 100 mil pessoas no Alto Tietê, calcula ministério
Cidades

Bolsa Família atende mais de 100 mil pessoas no Alto Tietê, calcula ministério