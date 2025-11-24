Transporte alcança 132 vias com sinalização e outras 50 com 'Tapa Buraco' em outubro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana alcançou, no mês de outubro, 132 vias com ações de reforço da sinalização e outras 50 com a operação “Tapa Buraco”. As melhorias nas lombadas e em faixas de pedestres, assim como instalação de placas e marcação de vagas especiais, chegaram a 43 bairros, já o serviço de manutenção viária abrangeu 33 localidades neste período.

Com relação às intervenções voltadas ao aprimoramento da sinalização, foram promovidos reparos em 45 lombadas e revitalizadas 67 faixas de pedestre. O trabalho ainda garantiu a colocação de 180 placas de trânsito, além de contemplar o reforço da marcação de dez vagas especiais para pessoas com deficiência e sete vagas especiais para pessoas idosas. Ainda foram promovidas intervenções em 12 rampas de acessibilidade e em cinco abrigos de ônibus.

Entre as vias estratégicas que receberam a atenção das equipes do Transporte, para execução deste conjunto de atividades, podem ser citadas a avenida Jaguari, a estrada do Koyama, a avenida Antônio Marques Figueira, a avenida Francisco Marengo, a estrada dos Fernandes, a rua General Francisco Glicério, a estrada Takashi Kobata e a rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

No que diz respeito à operação “Tapa-Buraco”, os serviços foram efetuados com mais intensidade no bairro Parque Residencial Casa Branca, nas ruas Getúlio Moreira de Souza, Júlia Lemos Rogério, Manoel Alabarce Lopes, Takero Korutsu e Isabel Castanheda Mayer. Outro bairro que também recebeu mais intervenções foi o Jardim Revista, na avenida Bandeirantes, no cruzamento da rua Brasfanta com a avenida Francisco Marengo, e na própria avenida Francisco Marengo.

Entre outras ações desenvolvidas pela pasta neste intervalo de tempo, também pode ser citada a emissão das credenciais para vagas especiais, que contemplou 175 pessoas idosas, incluindo 78 renovações e 97 novos documentos, e ainda 69 pessoas com deficiência, incluindo 46 renovações e 23 novos documentos.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho executado tem garantido as condições adequadas de deslocamento pelas vias da cidade. “Estamos aprimorando a sinalização nos quatro cantos do município, com o reforço das marcações no solo e colocação de placas. Também demos continuidade à nossa operação ‘Tapa-Buraco’, para promover os reparos nas ruas e avenidas”, ressaltou o titular da pasta.