Transporte aponta melhorias um mês após implantação da central semafórica

O Centro de Controle Operacional Semafórico (CCOS), instalado na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano (rua José Côrrea Gonçalves, 152 – Vila São Jorge), completou um mês de funcionamento na última quinta-feira (30/11). No período, a pasta garantiu melhorias no tráfego da cidade com a tecnologia que permite a verificação automática de problemas causados por falta de energia e a intervenção em alguns equipamentos de forma pontual, garantindo melhor fluidez em alguns trechos em momentos de maior fluxo de veículos.

A secretaria indicou o caso da avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no sentido centro-bairro, em que se verifica uma movimentação intensa no fim do dia. Por meio de uma operação feita no CCOS, vem sendo reprogramado um dos equipamentos para este momento, de modo que o sinal permaneça aberto em um intervalo maior em direção à região norte. Com esta intervenção, já vem sendo possível promover uma melhora no tráfego para os bairros acessados por esta via, como Jardim Dona Benta, Miguel Badra, Jardim Alterópolis e Jardim Revista.

Durante a ocorrência das chuvas registradas ao longo do mês, também ficou evidenciada a importância do CCOS. Nos equipamentos em que se verificou algum problema, entre outros motivos, por conta da falta de energia, foi possível perceber a redução de uma hora no tempo necessário para o restabelecimento do sistema. Por conta das câmeras a que se tem acesso na central, já é possível fazer um diagnóstico das situações relacionadas a cada um dos equipamentos danificados, garantindo maior efetividade no momento do deslocamento das equipes.

As melhorias no gerenciamento do tráfego proporcionadas pelo CCOS têm despertado a atenção de outros municípios. Uma semana depois de sua inauguração, o espaço recebeu a visita de uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes. Na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas de como é feita a operação na sala de controle, que conta com quatro computadores e seis telas, para o monitoramento de 49 equipamentos “inteligentes” interligados. Essa é a primeira central do tipo implantada no Alto Tietê, ou seja, um sistema pioneiro na região. A tecnologia permite o controle remoto dos semáforos em toda a cidade e contemplará de forma gradual todos os 74 semáforos existentes no município.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, afirmou que a nova tecnologia veio para aprimorar os serviços proporcionados pela pasta. “Com o CCOS, temos ainda mais possibilidades de manter boas condições de tráfego. As ferramentas que disponibilizamos dão suporte para agilizarmos as intervenções necessárias nos semáforos. Com a melhora no gerenciamento dos equipamentos, facilitamos o deslocamento dos motoristas pela cidade”, frisou Galo.