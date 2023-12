Transporte apresenta balanço do 2º quadrimestre em audiência

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano fez na última quinta-feira (30/11) a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre deste ano. O evento foi promovido pela Câmara de Vereadores, sendo conduzida pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Poder Legislativo, que é composta pelos vereadores Denis Claudio da Silva; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

A apresentação dos dados ficou sob responsabilidade do secretário José Serafim da Silva Júnior e de Claudinei Galo, integrante da pasta. Entre os destaques das ações realizadas de maio a agosto estão o aumento de 26% no número de bairros atendidos no comparativo com o primeiro quadrimestre, passando de 173 para 219, e a gestão de contratos da pasta que resultou em um superávit superior a meio milhão de reais por meio de uma receita de R$ 12,1 milhões e despesas de R$ 11,6 milhões para o período.

No segundo quadrimestre, a pasta elevou o número de ruas atendidas com sinalizações verticais e horizontais, passando de 127 para 174 (37%) nas verticais, que incluem a troca ou implantação de placas, por exemplo, e de 288 para 354 (23%) nas horizontais, que abordam pintura de faixas, implantação de tachões e tachinhas. Alguns dos bairros atendidos com placas toponímicas no segundo quadrimestre foram Jardim Graziela, Jardim Miriam, Jardim Natal, Parque Palmeiras e Recreio das Palmas.

"Achei ótima nossa prestação aos vereadores. Recebemos só elogios e, no contexto geral, o Trânsito tirou um '10 gigante'. Crescemos bastante em trabalho, principalmente por ter sido um período de poucas chuvas que favoreceu nosso trabalho", afirmou Galo.

No segundo quadrimestre, a secretaria atuou em 315 ruas com a operação "Tapa-Buraco", superando o número anterior, que somou 271 vias (16,2%). A quantidade de bairros atendidos com esse serviço também subiu, passando de 146 para 149, uma ligeira elevação de 2,05%. Houve crescimento ainda na quantidade de credenciais renovadas para vagas especiais. A de idosos subiu de 2.168 no primeiro quadrimestre para 2.798 (29%) no segundo. Por sua vez, a de pessoas com deficiência (PCD) passou de 444 para 660 (48,6%).

A pasta também realizou campanhas no segundo quadrimestre, como "Esta vaga não é sua nem por um minuto", que chamou a atenção para o respeito à sinalização para pessoas com deficiência, palestras abordando a educação no trânsito realizadas na empresa Ecolab, no Centro Universitário Piaget e em outros locais, e a implantação de mensagens de conscientização nos painéis luminosos fixos instalados em algumas das principais vias.

"Trabalhamos incansavelmente nos quatro cantos da cidade para melhorar a sinalização nas ruas. É um trabalho que precisa ser feito com frequência por conta do desgaste de placas e da tinta das vias. As equipes atuaram diariamente para manter os locais com circulação de carros e pedestres bem sinalizados para evitar acidentes e outros problemas", finalizou Galo.

Também assistiram a apresentação os vereadores Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Artur Takayama; Jaime Siunte; e Gerice Lione.