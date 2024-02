Transporte aprimora 140 pontos de sinalização em um mês

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou no balanço referente ao primeiro mês de trabalho deste ano melhorias em 140 pontos de sinalização. Os serviços referentes a demarcações viárias e instalação de placas alcançaram 88 ruas de 33 bairros em janeiro. Neste período, ainda foi contabilizada pela pasta a atuação da Operação Tapa Buraco em outras 25 ruas, de 19 bairros de Suzano.

Entre os serviços executados, foram promovidos reparos em 24 lombadas, revitalização de 56 faixas de pedestres e instalação de 50 novas placas de trânsito, além de outras duas toponímicas, que identificam os nomes de praças e ruas. Também foi realizado reforço da pintura em oito pontos de acessibilidade, assim como melhorias em cinco abrigos de ponto de ônibus.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada com mais frequência no centro (6) e nos bairros Vila Amorim (3) e Vila São Jorge (3). Na região central, as intervenções citadas foram efetuadas, respectivamente, nas ruas General Francisco Glicério, Eliziel Alves Costa, Quinze de Novembro, Sete de Setembro e Jamil Dáglia, além do cruzamento das ruas Benjamin Constant e Sete de Setembro.

Na Vila Amorim, as atividades ocorreram em dois pontos da rua Antônio Marin e na rua Esmeraldo José de Oliveira. Já na Vila São Jorge, as vias contempladas foram as ruas Basílio Valente de Aguiar, José Corrêa Gonçalves e Missionária Sara Cooper.

Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende implantação e manutenção de placas de trânsito, foi promovida também em cinco ruas do centro e em outras diferentes localidades, como no Parque Maria Helena (5) e Vila Mazza (2). No quadrilátero central, foram contempladas com esses serviços, respectivamente, a rua Sebastião Luís, com intervenções em dois pontos distintos, cruzamento das ruas Barão de Jaceguai com a rua Dr. Felício de Camargo, rua Eliziel Alves Costa e rua Benjamin Constant.

No Parque Maria Helena, foram realizadas intervenções em dois pontos da rua Benedicto Farias Marques Filho e também nas ruas Manoel da Silva Ribeiro, Cidade de Diadema e Doutor Oswaldo Cruz. Na Vila Mazza, as melhorias aconteceram em dois pontos da rua Rodrigo Antônio.

Com relação à Operação Tapa-Buraco, o serviço contemplou um número maior de ruas na Vila Figueira (Kaneji Kodama, Antônio Augusto Claro e Afonso Nicola Redondo) e também no Jardim Varan (avenida Manoel Virgínio de Jesus e ruas Paulo Sampaio e Projetada Dois).

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, as ações visam garantir um trânsito cada vez mais seguro e organizado para a população suzanense. “Nossa equipe está sempre à disposição para atender as demandas necessárias e tornar Suzano uma cidade cada vez mais funcional e segura. Para isso, são realizadas intervenções contínuas nas ruas da cidade”, afirmou.