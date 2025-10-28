Transporte bate recorde anual em revitalizações de faixas de pedestres no mês de setembro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fechou o balanço das atividades realizadas em setembro registrando o recorde anual de revitalizações em faixas de pedestres, com 132 intervenções voltadas à segurança dos munícipes que cruzam as vias da cidade a pé.

Neste período, também foi igualado o recorde de melhorias nas lombadas, com 59 ações, o mesmo número registrado em janeiro. Ainda foram contabilizados 107 serviços destinados à instalação de placas de trânsito. Ao todo, 300 pontos de sinalização foram verificados pelas equipes.

Com relação à operação “Tapa-Buraco”, foram alcançadas 42 ruas de 28 bairros, contemplando algumas localidades com mais um número maior de vias, como a Cidade Boa Vista (5), Cidade Miguel Badra (4) e Vila Urupês (3).

O trabalho direcionado ao público que têm direito às vagas especiais em ruas e estacionamentos de Suzano beneficiou 264 deficientes e idosos do município em setembro. O processo de renovação de credenciais alcançou 147 munícipes, sendo 97 idosos, com 60 anos ou mais, e 50 deficientes que têm comprometimento de mobilidade; já a emissão de novos documentos como esse atendeu a 117 pessoas que apresentam as mesmas características, sendo 88 idosos e 29 deficientes.

Por parte do departamento de Educação para o Trânsito, foram organizadas três ações para celebrar a Semana Nacional do Trânsito (18 e 25 de setembro). No dia 25, houve a operação “Direção Segura Integrada”, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), para orientar os motoristas sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes; no dia 23 aconteceu um simulado de resgate no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte; e, no dia 19, ocorreu uma palestra sobre primeiros socorros para agentes da pasta.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o conjunto de ações da pasta têm garantido mais segurança nas vias. “Estamos atuando para melhorar a sinalização em todos os seus aspectos, garantindo a instalação de placas e reforçando a demarcação viária no solo, que alcançou seu recorde neste mês. Nosso objetivo é facilitar as condições de deslocamento nas diferentes localidades de Suzano e conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, para segurança da população”, ressaltou.