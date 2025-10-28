Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 28 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Cidades

Transporte bate recorde anual em revitalizações de faixas de pedestres no mês de setembro

Pasta garantiu 132 intervenções voltadas à segurança dos munícipes que cruzam as vias da cidade a pé

28 outubro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Transporte bate recorde anual em revitalizações de faixas de pedestres no mês de setembroTransporte bate recorde anual em revitalizações de faixas de pedestres no mês de setembro - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fechou o balanço das atividades realizadas em setembro registrando o recorde anual de revitalizações em faixas de pedestres, com 132 intervenções voltadas à segurança dos munícipes que cruzam as vias da cidade a pé.

Neste período, também foi igualado o recorde de melhorias nas lombadas, com 59 ações, o mesmo número registrado em janeiro. Ainda foram contabilizados 107 serviços destinados à instalação de placas de trânsito. Ao todo, 300 pontos de sinalização foram verificados pelas equipes.

Com relação à operação “Tapa-Buraco”, foram alcançadas 42 ruas de 28 bairros, contemplando algumas localidades com mais um número maior de vias, como a Cidade Boa Vista (5), Cidade Miguel Badra (4) e Vila Urupês (3).

O trabalho direcionado ao público que têm direito às vagas especiais em ruas e estacionamentos de Suzano beneficiou 264 deficientes e idosos do município em setembro. O processo de renovação de credenciais alcançou 147 munícipes, sendo 97 idosos, com 60 anos ou mais, e 50 deficientes que têm comprometimento de mobilidade; já a emissão de novos documentos como esse atendeu a 117 pessoas que apresentam as mesmas características, sendo 88 idosos e 29 deficientes.

Por parte do departamento de Educação para o Trânsito, foram organizadas três ações para celebrar a Semana Nacional do Trânsito (18 e 25 de setembro). No dia 25, houve a operação “Direção Segura Integrada”, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), para orientar os motoristas sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes; no dia 23 aconteceu um simulado de resgate no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte; e, no dia 19, ocorreu uma palestra sobre primeiros socorros para agentes da pasta.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o conjunto de ações da pasta têm garantido mais segurança nas vias. “Estamos atuando para melhorar a sinalização em todos os seus aspectos, garantindo a instalação de placas e reforçando a demarcação viária no solo, que alcançou seu recorde neste mês. Nosso objetivo é facilitar as condições de deslocamento nas diferentes localidades de Suzano e conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, para segurança da população”, ressaltou.

