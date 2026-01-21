Transporte bate recorde com 297 instalações de placas toponímicas em dezembro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana bateu o recorde de instalação de placas toponímicas em 2025 no mês de dezembro. A pasta garantiu intervenções para identificar o nome de ruas e praças em 297 logradouros do município. Estas ações integraram o trabalho realizado ao longo deste período, que somou 377 ações, e contribuíram para que o balanço anual registrasse 3.955 melhorias em pontos de sinalização.

O reforço do trabalho relacionado às placas toponímicas na reta final do último ano contemplou especialmente o bairro Vila Urupês, nas ruas Caboclos, Assembleias, Biotônico, Esphinges, Alma Cabocla, Madame Pommery, Ruth e Thadeu José, além da Praça da Bíblia. Outra localidade que também recebeu as novas estruturas foi o bairro Vila Mazza, nas ruas Yoshio Koyama, Ipês e Pedro Trautwein.

A sinalização vertical proporcionada neste mês ainda foi intensificada com a colocação de 44 placas de trânsito ao longo da cidade. No período, a operação “Tapa-Buraco” chegou a 21 ruas de 18 bairros.

Somados aos números contabilizados de janeiro a novembro, a atuação do Transporte garantiu, em 12 meses, revitalização de 416 lombadas, 913 faixas de pedestres, 105 vagas para pessoas com deficiência e 35 vagas para pessoas idosas. Neste contexto, foram instaladas 1.820 placas de trânsito e 666 placas toponímicas.

Em um ano, a secretaria viabilizou melhorias para o deslocamento de pessoas com deficiência com serviços em 170 rampas de acessibilidade, dando especial atenção para a rua Sete de Setembro e travessas locais, no centro; no cruzamento entre as ruas Said Rafful e Isaura Tavares Paiva; e no cruzamento entre a rua Benedito de Lima Franco e avenida Sebastião de Lima Franco, no Jardim Amazonas.

Neste intervalo de tempo, foram emitidas 4.912 credenciais para vagas especiais, sendo 3.660 voltadas às pessoas idosas, incluindo 1.062 novas e 2.598 renovações; e outras 1.252 destinadas às pessoas com deficiência, sendo 387 novas e 865 renovações.

Para garantir mais conforto aos munícipes que diariamente utilizam o transporte público na cidade, a pasta atuou para ampliar o número de abrigos nos pontos de ônibus, revitalizando uma parte daqueles que já existem no município.

Também foram realizadas melhorias em diferentes locais, incluindo Parada Tiradentes, estrada das Palmeiras, nas Chácaras Virgínia; estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya; estrada Portão do Honda, no Jardim Revista; estrada Variante, no Jardim Residencial Nova América; rua Doutor Prudente de Moraes, no Jardim Nazareth; rua General Francisco Glicério; e rua Agnaldo Cursino, no Sesc.

O secretário Claudinei Galo afirmou que os números registrados mostram o trabalho que foi desenvolvido na cidade ao longo do ano. “O trabalho de revitalização nos diversos pontos de sinalização é feito de forma contínua justamente para garantir a boa fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. Com quase quatro mil intervenções, conseguimos promover melhorias importantes na cidade”, frisou ele.