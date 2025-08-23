Transporte bate recorde de instalação de placas em 2025 no mês de julho

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana bateu o recorde de instalação de placas em 2025 no último mês de julho. A pasta garantiu a substituição de 235 placas de trânsito e 186 placas toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças. Ao todo, contando as intervenções na sinalização vertical e horizontal, foram proporcionadas melhorias em 538 pontos do município.

Outro destaque do período foi o número recorde de abrigos de pontos de ônibus revitalizados neste ano. As equipes da secretaria executaram serviços em 11 pontos de espera de passageiros, localizados na estrada dos Fernandes; na rodovia Índio Tibiriçá (SP-66), altura do bairro Jardim Nova América; na avenida Paulo Portela; e na estrada Takashi Kobata. Com relação à sinalização horizontal, ainda houve reforço na pintura em 24 lombadas, em 88 faixas de pedestre, em três vagas para pessoas com deficiência e em duas vagas especiais para pessoas idosas.

O trabalho esteve em 154 ruas de 56 bairros, sendo que em alguns deles houve maior quantidade de ações, como no centro e no Cidade Miguel Badra, que receberam, ao todo, 38 melhorias na sinalização vertical e horizontal, contando essas duas localidades. Somente no que diz respeito às placas toponímicas, houve atenção especial para os bairros Jardim Anzai, Jardim Carlos Cooper, Jardim Josué, Jardim Marcato, Jardim Realce e Parque do Colégio.

Visando garantir melhores condições de deslocamento para pessoas com deficiência, a mobilidade urbana na cidade foi preservada com a requalificação de 15 rampas de acessibilidade, contemplando o cruzamento das ruas Missionária Sara Cooper e Benjamin Constant e na esquina da rua Benjamin Constant com a travessa Luiz Laise, entre outras localidades.

Com relação ao departamento de Educação para o Trânsito, foram realizadas ações em algumas unidades da rede de ensino para orientar pais e responsáveis com distribuição de cartilhas sobre conduta segura. O trabalho foi desenvolvido nas escolas municipais Esther Hidalgo, no Jardim Gardênia Azul; Toshio Utiyama, no centro; e na Profº Darcy Corrêa Gonçalves, na Vila Amorim.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o trabalho da pasta está reforçando a segurança no trânsito em Suzano. “Começamos esse segundo semestre com uma mobilização especial para substituir as placas das ruas, tanto as de sinalização de trânsito quanto aquelas que identificam o nome de ruas e praças. Também reforçamos a revitalização dos abrigos e demos continuidade às intervenções na sinalização horizontal, assim como seguimos com nossas ações de educação no trânsito”, ressaltou o chefe da pasta.