Transporte conclui pintura do viaduto Ryu Mizuno e repetirá serviço no Leon Feffer

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana concluiu na última sexta-feira (20/03) a pintura dos guarda-corpos do viaduto Ryu Mizuno, nos dois sentidos da pista, para melhorar a visibilidade e garantir mais segurança aos motoristas. O trabalho foi acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo titular da pasta, Claudinei Galo.
As mesmas intervenções que foram proporcionadas neste acesso da cidade, que liga a região central à Vila Maria de Maggi e ao Parque Maria Helena, serão executados nos próximos dias no viaduto Leon Feffer, que faz a ligação entre a avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, na altura da Vila Amorim, até a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na altura do Parque Maria Helena, garantindo conexões também para quem segue pela avenida Jorge Bei Maluf.
Assim como ocorreu no viaduto Ryu Mizuno, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos também garantirá uma lavagem no viaduto Leon Feffer antes que o mesmo possa receber a pintura, no horário de menor circulação no trecho para evitar transtornos para os condutores que trafegam pelo local.
O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a lavagem é feita periodicamente para manter a conservação deste trecho. “É muito importante o trabalho para que o viaduto possa ficar ainda mais limpo e pronto para receber a pintura que precisa ser feita”, declarou o titular da pasta.
Os serviços estão sendo realizados com o objetivo de manter as condições ideais de tráfego e garantir melhorias na mobilidade não só aos suzanenses como também aos motoristas que utilizam o viaduto para entrar e sair da cidade, no eixo de deslocamento para Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.
Para reforçar as condições de acesso neste corredor que liga os municípios, a pasta do Transporte se mobilizou para realizar também a pintura do canteiro da rua Dr. Prudente de Moraes e da avenida Major Pinheiro Fróes. Outro foco do trabalho está na sinalização ligada à avenida Senador Roberto Simonsen, especialmente no trecho que está sendo prolongado entre o Jardim Márcia e o Parque Santa Rosa.
O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pintura do guarda-corpo e dos canteiros integram um trabalho essencial para a cidade. “Estas ações melhoram a visibilidade nas vias, com foco nas estruturas que delimitam a área segura de tráfego, ajudando os condutores a identificarem as bordas da pista, especialmente à noite ou em períodos de neblina. Faremos o que for necessário para garantir um trânsito seguro para todos”, ressaltou Galo.