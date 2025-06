Transporte destaca melhorias em 1,5 mil pontos de sinalização em quatro meses

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou o balanço das atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2025 durante audiência pública organizada pela Câmara, na última segunda-feira (02/06), quando foram destacadas as melhorias em 1.503 pontos de sinalização da cidade.

Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Claudinei Galo, que também trouxe os detalhes sobre a formação destinada aos agentes e às ações do departamento de Educação para o Trânsito.

A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, e também participaram o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, assim como os vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Jaime Siunte; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Por parte da administração municipal, estiveram o coordenador e o supervisor de agentes da pasta do Transporte, Rafael Pacheco e Thiago Pricevicius.

Para todos os presentes, foi demonstrado que o trabalho proporcionou, nesse intervalo de tempo, a instalação de 690 placas de trânsito e 216 placas toponímicas, que garante a identificação de ruas e praças; além dos reparos em 168 lombadas; da revitalização de 344 faixas de pedestre; e da pintura em 75 vagas para pessoas com deficiência e dez vagas para pessoa idosa. A sinalização vertical, promovida com as placas, alcançou 208 ruas, enquanto a sinalização horizontal, executada pelas demarcações no solo, chegou a 318 vias.

Um trabalho especial que foi desenvolvido nos primeiros cem dias da gestão Pedro Ishi foi o reforço da sinalização no entorno das escolas. O serviço contemplou 184 unidades educacionais, sendo 75 da rede municipal, 38 conveniadas, 45 estaduais e 26 particulares, preservando a segurança de mais de 100 mil alunos, sem contar pais, familiares e motoristas que circulam por esses locais.

Na audiência, ainda houve menção às 34 novas rampas de acessibilidade construídas, à ampliação do abrigo de ônibus da Parada Tiradentes e à operação “Tapa-Buraco”, que chegou a 238 ruas de 141 bairros. Também foi citada a fiscalização efetuada em 116 veículos que promovem o transporte por ônibus, vans, escolares e táxis. Outra atividade foi a emissão de 2.099 credenciais de pessoas idosas, sendo 427 novas e 1.672 renovadas; e de outras 625 para pessoas com deficiência, sendo 167 novas e 458 renovadas.

Demais ações

No primeiro quadrimestre, ainda foi dado início a um curso de formação aos 52 agentes da pasta sobre ampliação de competências. Todo o trabalho está sendo executado por conta da autonomia que os municípios, incluindo Suzano, passaram a ter para realizar ações de fiscalização nas ruas, especialmente pela Lei Federal 14.599, de junho de 2023. Por isso, a pasta do Transporte estabeleceu uma parceria com a empresa Julyver Modesto Consultoria e Treinamento de Trânsito, que proporcionou 82 horas de conteúdo, sendo 48 presenciais e 34 on-line, aos 37 agentes de Trânsito e 15 agentes de Transporte que trabalham na secretaria.

No contexto da Educação para o Trânsito, o setor responsável organizou atividades mensais para garantir orientações aos condutores. Em março, houve um evento para reforçar o cuidado com a saúde mental de motoristas e monitoras do transporte escolar da cidade. Em fevereiro, foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas para tornar o retorno às aulas mais seguro e responsável. E em janeiro, ocorreu uma mobilização nas vias localizadas nos limites de Suzano para alertar os munícipes que estavam saindo de férias sobre os procedimentos de segurança que devem ser adotados nas viagens.

O secretário Galo destacou que o trabalho neste primeiro quadrimestre garantiu mais segurança nas vias e especialmente no entorno das escolas. “Tivemos uma atuação expressiva para promover a instalação de placas e reforçar a demarcação viária no solo em todas as regiões da cidade, com o objetivo especial de proporcionar atenção aos pontos de sinalização próximos das unidades educacionais. Pudemos trabalhar a questão da segurança de diferentes aspectos, com o serviço nas ruas e as orientações para agentes e para a população”, ressaltou o titular da pasta.