Transporte discute ações da pasta e obras do Rodoanel em reuniões na ACE e no Suzaninho

A Secretaria Municipal de Transporte reforçou seu diálogo com a sociedade em atividades realizadas na sede da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) e no Suzano Futebol Clube, ambos situados no centro da cidade, onde ocorreram, nesta semana, encontros com membros do Conselho Municipal de Transportes, na quinta-feira (29/05), e com os integrantes do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci/SP), na quarta-feira (28/05).

Na agenda com os conselheiros, foi apresentado um balanço de serviços da pasta neste mês, que incluem os trabalhos de sinalização e a operação “Tapa-Buraco”, as ações referentes à campanha “Maio Amarelo”, e a avaliação por pesquisas que foi iniciada junto aos usuários do transporte público municipal. Já no encontro com os corretores de imóveis, foram apresentados alguns detalhes sobre as obras referentes às alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no contexto do projeto referente ao Complexo Viário do Alto Tietê.

Sobre os serviços, houve menção à sinalização em 130 vias e à presença da operação “Tapa-Buraco em outras 61 neste mês. Conforme foi demonstrado, as melhorias nas lombadas e em faixas de pedestres, assim como a instalação de placas e marcação de vagas especiais, chegaram a 48 bairros; já o serviço de manutenção viária abrangeu 36 localidades neste período. No período, foram promovidos reparos em 23 lombadas e revitalizadas 61 faixas de pedestre. O trabalho ainda garantiu a colocação de 122 placas de trânsito e outras 14 placas toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças.

Em relação ao “Maio Amarelo”, o secretário destacou as atividades práticas que foram desenvolvidas junto a crianças e adolescentes, que incluíram um simulador de impacto disponibilizado a 240 alunos da Escola Técnica (Etec) de Suzano, na Vila Urupês, nesta quarta e quinta-feira, para reforçar a importância do uso do cinto de segurança; um Teatro de Fantoche para alunos de cinco escolas municipais, que garantiu dicas de segurança no trânsito de maneira lúdica e divertida nos dias 21, 22, 26 e 27 do mês; e também o projeto “Na pista certa - uma cidade que vai até a sua cidade”, que garantiu a instalação de um espaço cenográfico no Parque Municipal Max Feffer e ensinou comportamentos e atitudes responsáveis a 2 mil crianças há duas semanas (12 a 16/05).

No que diz respeito à avaliação por pesquisas, iniciada em 5 de maio, o diálogo buscou mostrar como será desenvolvido o trabalho, que pretende ouvir passageiros do transporte público municipal de ônibus e vans, para obter informações sobre o perfil dos usuários e a experiência durante as viagens, a partir de estudos e questionários junto à população. A análise deverá contemplar, durante três meses, escutas em pontos de parada e abordagens no interior dos coletivos, em diferentes linhas e localidades de Suzano.

Por fim, a pauta sobre o anel viário trouxe algumas informações referentes ao projeto que deverá ser executado nos próximos dois anos. Por meio de um convênio com o Estado de São Paulo, que já destinou R$ 600 milhões no orçamento deste ano, estão previstas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização.

A partir do novo complexo que será implantado, serão estabelecidas conexões com a rua Norma Favale, com a avenida Brasil, com a avenida Paul Perci Harris e com a rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída.

Galo destacou que os encontros são importantes para atualizar a população sobre os trabalhos da pasta e os avanços que estão sendo proporcionados na cidade. “Este mês é muito especial para a gente por conta da campanha ‘Maio Amarelo’, que tem nos dado a oportunidade de realizar diferentes ações práticas junto à população. Compartilhamos os projetos nesses diálogos e ainda discutimos pautas que são de interesse do Conselho Municipal de Transportes, como as nossas ações nas ruas, e ao Creci-SP, com as obras das alças do Rodoanel”, ressaltou o secretário.