Transporte discute com Detran ações de educação para o trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) estão reforçando a parceria visando à intensificação das ações promovidas pelo setor de Educação para o Trânsito na cidade. Com o objetivo de dialogar sobre as atividades que podem ser desenvolvidas em conjunto entre as partes ao longo deste ano, Claudinei Galo, representando a pasta, se reuniu na tarde da última terça-feira (04/02) com os superintendentes da autarquia Ícaro Eustáchio e Diego Mendes, que atuam no Alto Tietê e no ABC paulista.

Os gestores do Detran se colocaram à disposição da prefeitura para garantir suporte às iniciativas municipais, que buscam conscientizar os motoristas sobre a conduta adequada ao volante como forma de garantir a segurança de todos que trafegam pelas vias da cidade, assim como a dos pedestres. O diálogo vem ao encontro da proposta do Transporte da cidade, que, neste ano de 2025, está programando ações mensais para o segmento.

Em janeiro, a pasta realizou uma campanha em pontos estratégicos da cidade que dão acesso aos destinos mais recorrentes no período de férias. Assim, foram distribuídos folhetos informativos sobre condução segura na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura do número 2.667; no bairro Vila Monte Sion, que dá acesso à rodovia Mogi-Bertioga (SP-98); no cruzamento entre a rua Baruel e a avenida Antônio Marques Figueira, com acesso para a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31); e no cruzamento da rua Dr. Prudente de Moraes com a avenida Armando Salles de Oliveira, saída para quem vai para a capital e interior do Estado.

Ao longo do ano passado, foram desenvolvidas outras ações de conscientização aos motoristas de carros de passeio e profissionais que estão nas ruas diariamente para atender a população. Nesse sentido, foi organizada uma palestra em parceria com a Associação dos Motoboys de Suzano e com o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo com o tema “Motoboy: Paz no Trânsito começa por você”. Outra apresentação foi promovida na empresa Radial Mais Transporte sobre qualidade de vida com o tema “Como combater a fadiga”. E também houve a comemoração do “Dia do Pedestre” com ação nas imediações da Escola Municipal Oscar de Almeida Redondo, no bairro Vila Urupês.

Claudinei Galo destacou a importância de reforçar a parceria com o Detran para a intensificação das campanhas que serão organizadas em 2025.

“Agradecemos a visita dos superintendentes Ícaro Eustáchio e Diego Mendes. Cumprimento os dois pela disponibilidade de vir nos visitar e colocar o trabalho das equipes do Detran à nossa disposição. Estaremos cada vez mais atuantes no setor de Educação para o Trânsito pois sabemos que as campanhas fazem a diferença para a segurança de motoristas e pedestres”, avaliou.