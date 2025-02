Transporte distribui cartilha educativa sobre volta às aulas e segurança no trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu nesta semana uma importante ação educativa nas escolas municipais, distribuindo uma cartilha com orientações sobre segurança no trânsito. Com o tema “Comprometa-se com a vida”, a iniciativa buscou conscientizar pais, responsáveis e alunos sobre a importância de um comportamento correto e cidadão no trânsito, destacando o respeito ao próximo e a necessidade de atenção às normas de circulação.

A campanha teve como principal objetivo alertar para a convivência harmoniosa entre pedestres e veículos, reforçando a necessidade de cuidados diários, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. A cartilha aborda tópicos essenciais como o uso correto da faixa de pedestres, a prioridade para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e mães com crianças de colo, além da adoção de práticas seguras no transporte escolar.

Entre os destaques do material está a recomendação sobre o transporte de crianças em motocicletas. Conforme a legislação vigente, é proibido transportá-las com menos de 10 anos e altura inferior a 1,45 metro, uma infração de natureza gravíssima. Outro ponto relevante é a orientação sobre o embarque e desembarque seguro em ônibus escolares e veículos particulares, ressaltando a importância do uso do cinto de segurança e da atenção redobrada à sinalização viária. A cartilha ainda enfatiza a necessidade de segurar as crianças pelo pulso ao atravessar a rua, evitando acidentes e garantindo maior segurança.

No que se refere ao transporte escolar, o material distribuído pela secretaria reforça a importância de sempre dar prioridade ao embarque e desembarque seguro, além de esclarecer sobre as características obrigatórias desse tipo de transporte, garantindo que os pais e responsáveis saibam identificar veículos devidamente regularizados. Para reforçar o aprendizado de forma lúdica, a cartilha distribuída conta ainda com atividades interativas como um jogo dos cinco erros e uma cruzadinha, tornando o conteúdo mais atrativo para os estudantes.

A distribuição do material ocorreu entre segunda e quinta-feira (17 e 20/02), contemplando quatro escolas municipais. No primeiro dia, as cartilhas foram entregues na escola Vereador Waldemar Calil; no segundo, na Lídia Lima da Silva; no dia 19 de fevereiro (quarta-feira), na Professora Eliana Pereira Figueira; e, por fim, a última ação ocorreu na escola Antônio Marques Figueira. A equipe de Educação para o Trânsito esteve presente na porta das unidades para realizar a entrega e reforçar a mensagem de conscientização junto à comunidade.

O responsável pela Trânsito, Claudinei Galo, destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso da administração municipal. “O retorno às aulas é um momento de adaptação para as crianças e suas famílias, e o trânsito ao redor das escolas exige ainda mais atenção. Nossa campanha buscou justamente conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar as normas, garantindo mais segurança para todos. Educar para o trânsito é salvar vidas", afirmou.