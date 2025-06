Transporte divulga balanço com mais de 300 ações em um mês

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, contabilizou 330 ações de melhorias na malha viária da cidade apenas no mês de maio. Os trabalhos incluem sinalização horizontal e vertical, operação “Tapa-Buraco”, construção de rampas de acessibilidade, instalação de abrigos de ônibus, execução de vagas especiais, dentre outros serviços essenciais à segurança no trânsito e à mobilidade urbana.

Entre os destaques está o avanço da operação “Tapa-Buraco”, que nesse mês contemplou 69 ruas de 30 bairros com aplicação de 162,61 toneladas de massa asfáltica. Os locais com maior número de vias atendidas foram o centro e Jardim Luela (seis ruas cada), seguidos por Vila Colorado (cinco ruas). Ao todo, desde janeiro, 307 ruas de 171 bairros já passaram pelo serviço.

“O ‘Tapa-Buraco’ é uma das frentes mais importantes de manutenção da malha viária. Além de proporcionar mais segurança e conforto para quem trafega, também reduz riscos de acidentes e prejuízos a motoristas. Em maio, conseguimos manter um ritmo forte com quase 70 vias atendidas”, destacou o secretário Claudinei Galo.

Outro setor com atuação expressiva foi o de sinalização viária. A sinalização horizontal foi executada em 64 locais, enquanto a vertical contemplou 41 ruas. Foram revitalizadas 86 faixas de pedestres, 25 lombadas e 119 placas verticais de trânsito. Além disso, 15 novas rampas de acessibilidade foram construídas. Também houve a instalação de seis novas vagas para pessoas com deficiência e seis destinadas a pessoas idosas, além de quatro novos abrigos de ponto de ônibus. “O trabalho da secretaria é permanente, atento às demandas da população e com foco em garantir uma cidade mais acessível e segura. A cada mês buscamos ampliar os serviços, seja com sinalização, melhorias na pavimentação ou acessibilidade. E tudo isso com planejamento técnico e eficiência”, completou Galo.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou o desempenho da pasta. “O mês de maio demonstrou mais uma vez o compromisso da equipe com a mobilidade urbana. Foram mais de mil intervenções que impactam diretamente a vida do cidadão. É o tipo de trabalho que transforma a cidade no dia a dia, melhorando a fluidez do trânsito, a acessibilidade e a segurança de todos”, afirmou o chefe do Executivo.