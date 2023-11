Transporte divulga balanço de outubro com intervenções em 40 bairros de Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano divulgou na última semana o balanço das ações realizadas no mês de outubro pela pasta. As atividades contemplaram 95 vias públicas de 40 bairros da cidade e envolveram uma série de intervenções nas sinalizações verticais e horizontais, como lombadas, faixas de pedestres, placas, rampas de acessibilidade e abrigos de pontos de embarque e desembarque de passageiros.

Os trabalhos ocorreram nos quatro cantos da cidade. Entre os locais atendidos estão centro, Cidade Miguel Badra, Parque Maria Helena, Clube dos Oficiais, Jardim Nazareth e Jardim São Bernardino. Na região central, ruas como Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Monsenhor Nuno e Agenor da Cunha Pinto receberam manutenção na sinalização vertical. Contando todos os bairros, foram realizadas ao longo do mês de outubro intervenções na sinalização horizontal de 52 vias públicas e na vertical de 33.

A pasta realizou reparos em 72 placas de trânsito, 70 placas toponímicas, 69 faixas de pedestres, 25 lombadas e oito abrigos. Além disso, serviços que visam melhorar a acessibilidade foram feitos em cinco pontos no mês passado. Ao longo de todo o ano de 2023, houve mais de 1,2 mil placas trocadas, 747 faixas de pedestres revitalizadas ou criadas, 395 intervenções toponímicas concluídas, 353 lombadas finalizadas, 62 abrigos consertados e 44 serviços de acessibilidade realizados.

Para Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, os trabalhos proporcionam mais segurança e informação para quem transita pela cidade diariamente. “Todo o serviço na mobilidade ajuda para que o pedestre possa circular a pé e ser respeitado, que o motorista saiba onde está e para onde está indo e para que ambos se respeitem. É um trabalho que precisa ser contínuo, pois o trânsito constante afeta a sinalização horizontal, ao passo que até fenômenos da natureza impactam na vertical. A manutenção impacta na vida de quem é munícipe e de quem vem de fora também”, afirmou.

Outras intervenções

Além das melhorias nas sinalizações vertical e horizontal, a pasta de Transporte e Mobilidade Urbana realizou a Operação Tapa-Buraco em 49 vias públicas de 24 bairros da cidade no mês passado.

Entre as contempladas estão as avenidas Katsutoshi Naito e Francisco Marengo, na região Norte; rua Sete de Setembro, na região central; e as avenidas Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e Armando de Sales Oliveira, no Parque Suzano. Com o número de outubro, a operação alcançou a marca de 688 vias contempladas em 2023.