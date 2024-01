Transporte executa melhorias em mais de 2,3 mil pontos de sinalização no ano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano concluiu 2023 com um registro expressivo de intervenções nas ruas e garantiu a revitalização de 2.348 pontos de sinalização, incluindo reparos em 353 lombadas, pintura em 747 faixas de pedestres e a instalação de 1.248 placas de trânsito. Para a melhorar ainda mais o tráfego de veículos, ainda foi inaugurado o Centro de Controle Operacional Semafórico (CCOS) e promovidos serviços de recuperação das vias com a operação “Tapa-Buraco”, que alcançou 688 ruas por meio de 2,2 mil toneladas de massa asfáltica. Campanhas educativas e organização do Passeio Ciclístico foram outras atividades de destaque.

Ao longo de 2023, a pasta alcançou 743 ruas com as atividades relacionadas à sinalização horizontal, que engloba os serviços de demarcação viária e pintura do solo, e outras 379 com serviços referentes à sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas de trânsito. Além disso, outras 147 vias também foram beneficiadas com serviços diversos. Desta forma, a secretaria alcançou 1.269 ruas em 12 meses. Com relação aos trabalhos visando à acessibilidade no município, o serviço promoveu a implantação ou revitalização em 44 locais. Sobre as placas toponímicas “ruas com histórias”, foram implantadas 395 ao longo do ano, em 18 bairros.

Somadas às intervenções nas ruas e melhorias nos pontos de sinalização, o Transporte inaugurou um importante equipamento que já está contribuindo com o tráfego a partir do monitoramento dos semáforos. No fim de outubro, foi lançado o CCOS, que proporciona na própria sede da secretaria, localizada na rua José Côrrea Gonçalves, 152, na Vila São Jorge, uma sala com monitores destinada a promover o controle e gerenciamento de 49 equipamentos “inteligentes” interligados, permitindo a identificação imediata de quaisquer anormalidades no sistema e alterações pontuais no fluxo, em caso de necessidades.

A estrutura permite acesso às câmeras instaladas nos equipamentos de modo a verificar a situação do trânsito em tempo real e, se necessário, adequar os aparelhos às condições ideais. São quatro computadores conectados com seis telas para monitoramento. Essa é a primeira central do tipo implantada no Alto Tietê, ou seja, um sistema pioneiro na região. A tecnologia permite o controle remoto dos semáforos em toda a cidade e contemplará de forma gradual todos os 74 semáforos existentes no município.

Com o sistema, é possível identificar os equipamentos com problemas causados por queda de energia ou outros defeitos, por exemplo, e estejam em sinal amarelo intermitente (piscante). A estrutura também possibilita que os semáforos sejam “resetados” e colocados novamente em operação, tudo à distância. Com isso, os reparos e reprogramação remotos do sistema passam a garantir o restabelecimento imediato para manutenção da segurança viária.

Campanhas

Em maio, mês dedicado à segurança no trânsito, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e com as Secretarias de Saúde e de Governo, realizou uma ação de conscientização, no centro de Suzano, para reforçar o direito das pessoas com deficiência de terem acesso às vagas de estacionamento exclusivas reservadas nas vias públicas. O ato simbólico provocou os motoristas que passavam pela rua General Francisco Glicério com a disposição de cadeiras de rodas nas demarcações regulares e frases que remetiam à reflexão sobre o tema.

O objetivo foi chamar a atenção dos munícipes para a conduta ilegal praticada por alguns motoristas ao estacionarem seus veículos em vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sem portar a credencial que comprove tal condição, com a justificativa de estarem ocupando aquele espaço por um período curto. Por isso, nas cadeiras de rodas colocadas em vagas comuns foram afixadas mensagens com os dizeres “É só um cafézinho”, “É rapidinho”, “Não vou demorar”, “Só um minutinho” e “Volto já”, frases costumeiramente usadas nas situações de desrespeito. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, fica expresso, no inciso XX do artigo 181, que tal conduta é considerada infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e remoção do veículo.

Para contemplar os públicos prioritários, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana forneceu neste ano 1.095 novas credenciais para idosos e renovou 6.296, totalizando 7.391 credenciais novas ou renovadas ao longo de 2023. A pasta entregou ainda 447 novas credenciais para pessoas com deficiência e renovou 1.492 ao longo de todo o ano. No total, foram beneficiadas 1.939 pessoas com o serviço.

No mês de fevereiro, a campanha educativa “No trânsito, escolha a vida” foi executada. A atividade teve o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da adoção de boas práticas no trânsito para garantir mais segurança aos pedestres e condutores. Com apresentações artísticas na avenida Paulo Portela, na rua Baruel e na Praça dos Expedicionários, a iniciativa reforçou orientações sobre como os condutores de veículos devem se portar em diversas situações, como o momento em que o pedestre atravessa a rua utilizando a faixa. Além disso, a ação buscou destacar que boas escolhas no trânsito ocasionam a possibilidade de voltar para casa com segurança.

Passeio Ciclístico

Em outubro o Passeio Ciclístico de Suzano registrou recorde de público em sua nona edição, realizada nas imediações do Parque Municipal Max Feffer. A atividade arrecadou 800 quilos de alimentos por conta das inscrições realizadas em parceria com o Fundo Social de Solidariedade para incentivar as doações. Os participantes ganharam camisetas e bolsas alusivas ao evento.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se uniu a 850 munícipes, que percorreram um trajeto de 6,2 quilômetros pelas avenidas Roberto Simonsen, Brasil, Mogi das Cruzes e Paulista, além da rua Sete de Setembro. A proposta foi reforçar a campanha de conscientização no trânsito, de forma a garantir o respeito dos motoristas em relação aos ciclistas nas vias públicas da cidade.

Para garantir a segurança dos ciclistas, todas as vias do percurso foram interditadas no momento em que eles estavam passando. O roteiro ainda levou em consideração a engenharia de tráfego e a facilidade, tanto para crianças quanto para adultos.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte Mobilidade Urbana, afirmou que os números registrados mostram o trabalho que foi desenvolvido. “O trabalho de revitalização dos diversos pontos de sinalização é feito de forma contínua, justamente para garantir a boa fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. Com as mais de 2,3 mil intervenções em mais de 1,2 mil ruas, sem contar as mais de 600 que receberam o ‘Tapa-Buraco’, conseguimos promover melhorias importantes na cidade”, frisou Galo.

O prefeito ressaltou a importância das ações do Transporte com os serviços de revitalização e com as campanhas educativas. “Sempre buscamos as melhores condições de tráfego para os munícipes. Tão relevantes quanto os serviços de pintura de faixas, reparos de lombadas e instalação de placas são as orientações para os motoristas. Por isso, temos que valorizar as iniciativas que reforçam a conduta que deve ser seguida para a preservação da vida”, destacou Ashiuchi.