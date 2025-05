Transporte faz 388 abordagens na João Batista Fitipaldi

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou 388 abordagens em 267 automóveis e 121 motos durante fiscalização na avenida João Batista Fittipaldi, que foi desenvolvida em parceria com a operação “Direção Segura” da Polícia Militar, na última quinta-feira (15/05) à noite. Na oportunidade, foram aplicados 49 autos de infração pelos 20 agentes municipais e dez estaduais que participaram do bloqueio. O trabalho teve a cooperação do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), com apoio do tenente-coronel Evandro Evaristo.

A atividade marcou a parte prática do curso de formação de agentes de Trânsito e Transporte que está sendo ofertado pela pasta, por conta da ampliação de competências destes profissionais. Conforme foi demonstrado nesta semana, e na primeira parte da capacitação realizada em março, as mudanças nos procedimentos de rotina permitem ao município uma autonomia maior para o trabalho de fiscalização nas ruas.

Dentre as funções que passam a ser permitidas, incluem-se a verificação das infrações relativas ao veículo e ao condutor como, por exemplo, a falta de habilitação, a direção sob influência de álcool e a falta de licenciamento, assim como a condução de veículo em mau estado de conservação e segurança. Até então, essas atribuições eram de competência do Estado.

Para qualificar a atuação dos agentes nas ruas, o curso realizado pela empresa Julyver Modesto Consultoria e Treinamento de Trânsito, a 52 profissionais, promoveu a atualização dos conhecimentos sob diferentes aspectos, que incluíram abordagem sobre a parte operacional, com orientação sobre como proceder nas ruas, como pedir e verificar documentação e como identificar um veículo.

Ainda foi trabalhada a questão socioemocional, para que os agentes possam saber lidar com reação dos munícipes, já que muitos podem estranhar o fato de estarem sendo abordados por agentes municipais, por ainda não estarem cientes das mudanças nas leis.

Na parte teórica, seis módulos diferentes foram trabalhados juntos aos agentes. O primeiro teve foco na atualização das legislações de trânsito; o segundo esteve direcionado ao aprofundamento dos artigos da legislação penal e processual penal que faz referência ao setor; o terceiro se concentrou nas noções de defesa pessoal; o quarto tratou do tema da alcoolemia, com ensinamentos sobre a verificação de álcool etílico no sangue por meio do teste de etilômetro (bafômetro); o quinto se destinou a instruir os profissionais sobre gerenciamento de conflitos; e o sexto promoveu orientações sobre inspeção veicular, para verificação de placas e números de chassi clonados.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho dos agentes da pasta ganha um novo status com a ampliação de competências. “Nossa atuação foi redimensionada por conta da atualização da legislação e poderemos ter mais autonomia para reforçar a fiscalização nas ruas. Agradeço ao tenente-coronel do 32º Batalhão, Evandro Evaristo, pelo apoio nesse bloqueio na avenida João Batista Fittipaldi, que fez parte da formação dos agentes, assim como pela parceria em todas as outras etapas do curso”, ressaltou o chefe da pasta.