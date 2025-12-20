Transporte garante melhorias em mais de 3,5 mil pontos de sinalização em 2025

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano superou, em 2025, a marca de 3,5 mil melhorias em pontos de sinalização da cidade. O balanço de ações da pasta, de janeiro a novembro deste ano, já contabiliza reparos em 408 lombadas, pintura em 887 faixas de pedestres e instalação de 1.775 placas de trânsito, além da colocação de 369 placas toponímicas, que identificam o nome de praças e ruas, e revitalização de 135 vagas especiais.

No período, também foram alcançadas 558 ruas com a operação “Tapa-Buraco”, que tem melhorado as condições de deslocamento no município. Outros destaques foram as intervenções que proporcionaram mais segurança no entorno de 144 unidades educacionais, com o reforço da sinalização, assim como as ações que garantiram mais abrigos de ônibus e aquelas relacionadas ao departamento de Educação para o Trânsito.

A pasta ainda atuou para garantir mais bem-estar para pessoas com deficiência e aos idosos, com a construção e revitalização de rampas de acessibilidade e emissão de credenciais para vagas especiais, com documentos novos e renovados.

Em 11 meses, a secretaria garantiu a implantação de 60 novas rampas de acessibilidade, dando especial atenção para a rua Sete de Setembro e travessas locais, no centro, onde aconteceram 26 intervenções; e no cruzamento entre as ruas Said Rafful e Isaura Tavares Paiva, que recebeu novas estruturas desse tipo. Também foi proporcionada a revitalização de 68 rampas, principalmente no cruzamento entre a rua Benedito de Lima Franco e avenida Sebastião de Lima Franco, no Jardim Amazonas, com oito ações.

Neste intervalo de tempo, ainda foram emitidas 4.759 credenciais para vagas especiais, sendo 3.562 voltadas às pessoas idosas, incluindo 1.013 novas e 2.549 renovações; e outras 1.197 destinadas às pessoas com deficiência, sendo 366 novas e 831 renovações.

Para garantir mais conforto aos munícipes que diariamente utilizam o transporte público na cidade, a secretaria atuou para ampliar o número de abrigos nos pontos de ônibus, revitalizando uma parte daqueles que já existem.

As novas construções alcançaram 12 localidades: Parada Tiradentes; estrada das Palmeiras, nas Chácaras Virgínia; estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya; estrada Portão do Honda, no Jardim Revista (2); estrada Variante, no Jardim Residencial Nova América; rua Dr. Prudente de Moraes (2), no Jardim Nazareth; rua General Francisco Glicério; rua Agnaldo Cursino, no Sesc; e no também no Jardim Maitê. Outros 30 abrigos foram reformados.

Em relação às campanhas educativas, a pasta iniciou em 2025 um novo ciclo de ações visando ao reforço do trabalho destinado à conscientização da população. Foi organizado um simulado de resgate no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte; ações nos semáforos em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para orientar especialmente os motociclistas sobre condução segura; teatro de fantoche para crianças; e concurso de encenação teatral para valorizar o engajamento com a causa.

O secretário municipal de Transporte Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que os números registrados mostram as ações que foram desenvolvidas nas ruas ao longo do ano. “O trabalho de revitalização dos diversos pontos de sinalização é feito de forma contínua justamente para garantir a boa fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. Com as mais de 3,5 mil intervenções e as 558 ruas que receberam a operação ‘Tapa-Buraco’, conseguimos promover melhorias importantes na cidade”, frisou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância das ações com os serviços de revitalização e com as campanhas educativas. “Sempre visamos às melhores condições de tráfego para os munícipes com todo o trabalho realizado, pelo qual pudemos reforçar serviços de pintura de faixas, reparos de lombadas e instalação de placas. Todas as intervenções contribuíram com as orientações junto aos motoristas, que se somaram às ações do departamento de Educação para o Trânsito, com iniciativas voltadas à conduta segura e preservação de vidas”, destacou o chefe do Executivo municipal.