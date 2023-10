Transporte garante melhorias em mil pontos de sinalização no 3º trimestre

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano garantiu melhorias em 1.010 pontos de sinalização da cidade neste terceiro trimestre do ano, que somam dados dos meses de julho, agosto e setembro. O balanço da pasta revela que nesse período houve a maior quantidade de ações relacionadas a esta atividade, que vem registrando aumento progressivo de serviços desde o início do ano, contabilizando 654 intervenções entre janeiro e março e 882 entre abril e junho, uma elevação de 54,4% e 14,5% respectivamente.

No terceiro trimestre foi alcançado o recorde do ano em revitalizações de faixas de pedestre (132) com o trabalho promovido em agosto e o maior número de instalações de placas de sinalização (191), com as atividades desenvolvidas ao longo de julho. Afora as ações ligadas à sinalização, ainda houve melhoria em 25 abrigos de ônibus em setembro, que também representa a maior marca em 2023.

Somados os meses de julho, agosto e setembro, o balanço da pasta de Transporte aponta 136 reparos em lombadas, 282 serviços de reforço na pintura das faixas de pedestre, a colocação de 487 placas de sinalização e outras 79 para identificação de ruas e praças. Ainda foram promovidas intervenções em 26 áreas de acessibilidade.

O terceiro trimestre também registrou o maior número de ruas contempladas em um único mês. Foram implementados serviços ligados à sinalização, tanto horizontal, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, quanto vertical, que compreendem a implantação e manutenção de placas de trânsito, em 151 vias no mês de julho e em 149 em agosto, as maiores marcas do ano. Agosto também foi o período em que houve a realização de atividades em um número maior de bairros (58) em 2023.

Com relação às atividades da operação “Tapa-Buraco” neste período, foram executadas melhorias em 94 vias de 40 bairros em julho, 58 ruas de 25 bairros em agosto e 53 vias de 33 bairros em setembro. Neste trimestre, somadas todas essas ações, foram aplicados 710,36 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou a importância de garantir ações contínuas de aprimoramento em Suzano. “As ações executadas pela pasta aumentam a segurança para todos que circulam pelas ruas da cidade. O trabalho implementado diariamente tem garantido as melhorias que precisam ser feitas nas lombadas, nas faixas de pedestres, nas placas e nas áreas de acessibilidade. Mantemos as boas condições de tráfego e reforçamos o cuidado com todos”, ressaltou.