Transporte gratuito beneficia 30 mil passageiros em três dias de eventos em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio de parceria com a concessionária Radial Transporte, promoveu o deslocamento gratuito para mais de 30 mil pessoas durante os dias de celebração dos 74 anos de emancipação político-administrativa do município, entre sexta-feira e domingo passados (31/03 e 02/04). O circuito 1 da ExpoSuzano foi realizado no Parque Max Feffer e, por meio da integração, moradores das três regiões puderam acompanhar as festividades com viagens de ida e volta, totalizando 420 trajetos feitos.

A parceria possibilitou a criação de itinerários especiais ao longo do dia. Entre meio-dia e meia-noite de sábado e domingo, dois coletivos partiram do Terminal Norte a cada hora, ao passo que o trajeto inverso também foi disponibilizado para quem preferiu não ficar até o final das atrações. Um itinerário específico para a sexta-feira também foi planejado, levando passageiros neste mesmo fluxo das 18 horas à meia-noite.

Além disso, foram disponibilizados 70 ônibus para uso exclusivo ao término das principais atrações do final de semana, possibilitando viagens seguras aos suzanenses. Neste modelo, os coletivos seguiram para as diversas linhas municipais.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que a celebração foi completa por conta desse apoio, contribuindo para o sucesso do Circuito 1. “Trouxemos grandes atrações neste final de semana de aniversário, então também buscamos a melhor forma para criar um mecanismo que garantiria viagens de ida e volta a todos. Por esse importante apoio, em nome de todos os suzanenses que puderam vir ao nosso parque, eu agradeço a toda a equipe da Radial Transportes”, relatou.

Ônibus elétrico

Os visitantes que estiveram no parque também puderam ver um dos modelos de ônibus elétricos que estarão em circulação a partir deste ano. O veículo é uma aquisição da Radial para integrar a frota após o período de um ano de testes e adequações para as vias municipais.

Com peças e montagem feitas totalmente no Brasil, o coletivo apresentado pela concessionária é um Caio E-Millennium V, de motor a base de energia elétrica, sem emissão de poluentes. A unidade possui autonomia de 250 quilômetros, contendo três baterias que podem ser completamente carregadas em até três horas.

Outras especificações voltadas para o conforto dos passageiros são um sistema de suspensão a ar, entradas USB para carregamento de celulares e ar-condicionado.