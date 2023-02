Transporte inicia nesta terça-feira ações de conscientização no trânsito

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, vai iniciar a campanha educativa “No trânsito, escolha a vida”, nesta terça-feira (07/02), a partir das 9 horas. A atividade tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da adoção de boas práticas no trânsito para garantir mais segurança aos pedestres e condutores. Na ocasião, as intervenções artísticas da campanha vão ocorrer na avenida Paulo Portela, na rua Baruel e na Praça dos Expedicionários.

A atividade faz parte do convênio celebrado entre a Prefeitura de Suzano e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O cronograma do ano prevê que sejam realizadas ações baseadas na segurança no trânsito de fevereiro a dezembro, incluindo o Dia Nacional da Paz no Trânsito, Dia Mundial do Trânsito, Dia do Automóvel, Dia Nacional da Carona Solidária, Dia Mundial da Bicicleta, Aniversário da Lei Seca, Dia do Motorista, Dia Nacional e Internacional do Motociclista, Dia Nacional do Pedestre, Dia Nacional do Ciclista, Dia Nacional do Trânsito etc.

A iniciativa conta com orientações sobre como os condutores de veículos devem se portar em diversas situações, como o momento em que o pedestre atravessa a rua utilizando a faixa. Neste caso, é necessário reduzir a velocidade do veículo como uma forma de proteger a vida de todos. Além disso, a ação busca destacar que boas escolhas no trânsito ocasionam a possibilidade de voltar para casa e de rever pessoas amadas.

A campanha também destaca que as escolhas de quem projeta, constrói e fiscaliza as vias e os veículos, bem como as decisões dos agentes responsáveis pelo atendimento às vítimas são de extrema importância para que cada vez mais vidas sejam protegidas e salvas.

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana, as ações voltadas à conscientização dos suzanenses são de vital importância para evitar acidentes e garantir a segurança dos cidadãos. “O trabalho desenvolvido e o conhecimento passado à população por meio das campanhas tem por finalidade contribuir para diminuição de acidentes no trânsito. Assim é possível proporcionar às pessoas momentos de reflexão, de modo que comportamentos e atitudes responsáveis sejam colocados em prática. Com isso, o tráfego de pedestres e veículos torna-se cada vez mais seguro”, informou.