Transporte instala semáforos no cruzamento das ruas Konoe Endo e Nove de Julho

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano instalou nesta quarta-feira (07/02) três conjuntos semafóricos no cruzamento das ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Santo Antônio. A expectativa é de que os equipamentos beneficiem cerca de 2,4 mil motoristas por hora durante o período de pico. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o responsável pela ação, Claudinei Galo, estiveram vistoriando o local.

No cruzamento, um está instalado na rua Nove de Julho sentido centro e os outros dois na rua Konoe Endo, sendo um sentido avenida Armando de Sales Oliveira e outro sentido Largo da Feira. Todos contam com farol para pedestres, além de haver sinalização horizontal. Os aparelhos começaram a funcionar já na tarde desta quarta-feira, com suporte de agentes de trânsito.

Segundo Claudinei Galo, os equipamentos vão garantir mais segurança aos motoristas e aos pedestres, sobretudo em horários de pico: das 7 às 9 horas, das 12 às 14 horas e das 16 às 19 horas. “Por hora, 2,4 mil veículos passam pelo local, ou seja, uma média de 40 por minuto. Por isso, fizemos um estudo a partir dessa movimentação e queremos melhorar o fluxo e evitar acidentes”, disse.

A monitora escolar Salete Aparecida Leonini, que estava passando pelo local, elogiou a implantação dos semáforos e disse que haverá mais segurança aos pedestres. “Trabalho aqui na região e agradeço a prefeitura por essa colocação de semáforos e pela pintura de faixas de pedestres. Tenho certeza de que haverá uma grande melhora, principalmente para as famílias que atravessam a pé aqui no cruzamento”, contou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que outro benefício será o término da obra de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que poderá diminuir em 40% a circulação no local. “Os motoristas que hoje utilizam a (rua) Nove de Julho para ir ao centro ou ao parque (Max Feffer), em breve terão a opção da avenida Senador Roberto Simonsen. Contudo, até finalizarmos a obra, tenho certeza de que os semáforos já vão ajudar sobremaneira”, concluiu.