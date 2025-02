Transporte intensifica operação 'Tapa-Buraco' em vários pontos de Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano intensificou a realização da operação “Tapa-Buraco” nos primeiros 50 dias de 2025, alcançando o número expressivo de 106 vias contempladas em 62 bairros até a última quarta-feira (20/02). Em janeiro, os trabalhos foram executados em 55 ruas distribuídas por 30 localidades. Já em fevereiro, mais 51 vias de 32 bairros receberam melhorias na pavimentação.

Os números representam um avanço significativo em relação ao mesmo período de 2024, quando 46 ruas tiveram os trabalhos em 34 bairros, uma elevação de 130%.

A iniciativa visa garantir melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres, atendendo a uma demanda crescente da população por infraestrutura viária de qualidade. O responsável pelo Trânsito, Claudinei Galo, destacou a importância do programa e o comprometimento da gestão municipal em intensificar os trabalhos. “Nosso objetivo é proporcionar vias mais seguras e confortáveis para a população. A operação ‘Tapa-Buraco’ tem sido uma ação essencial para evitar acidentes e preservar o pavimento, garantindo maior durabilidade e qualidade no asfalto das ruas de Suzano”, afirmou.

Em 2024, a prefeitura conseguiu realizar a manutenção de um total de 510 ruas em 299 bairros, demonstrando a continuidade e a abrangência do programa. Para este ano, a expectativa é de que os trabalhos sigam com ainda mais intensidade, visando atender um número ainda maior de localidades.

Para os próximos dias, o programa continuará sendo executado em diferentes regiões. A programação inclui o atendimento ao distrito de Palmeiras, com a revitalização de vias na Vila Fátima, além de intervenções na região norte, englobando os bairros Cidade Boa Vista e Miguel Badra. Outra frente de trabalho está prevista para atuar na região do Jardim Colorado e no bairro Jardim Casa Branca, garantindo a continuidade das melhorias na infraestrutura urbana.

O fortalecimento da operação reflete o compromisso da gestão municipal em oferecer melhores condições de mobilidade para a população suzanense. Os interessados em solicitar o serviço devem entrar em contato por meio do telefone (11) 4746-1166 ou pelo e-mail smtmu@suzano.sp.gov.br.

O requerimento também pode ser feito presencialmente na sede da pasta, localizada na rua Dr. José Corrêa Gonçalves, 152, no centro, ou por meio da Ouvidoria Geral do Municipal nos telefones 0800-774-2007, 156 e (11) 4743-1796, além do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.