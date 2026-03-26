Transporte melhora condições de mobilidade no viaduto Leon Feffer com pintura e 'tapa-buraco'

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promove melhorias nas condições de tráfego do viaduto Leon Feffer com serviços de pintura no guarda-corpo e por meio da “Operação Tapa-Buraco”. O trabalho se integra às intervenções que já alcançaram, recentemente, o viaduto Ryu Mizuno e o canteiro central da rua Dr. Prudente de Moraes e da avenida Major Pinheiro Fróes.

O objetivo é garantir maior visibilidade das áreas que delimitam estes acessos e reforçar a segurança dos motoristas. No caso do viaduto Leon Feffer, as ações beneficiam todos que fazem a conexão entre a avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, na altura da Vila Amorim, e avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na altura do Parque Maria Helena, assim como aqueles que buscam a avenida Jorge Bei Maluf.

Os serviços são realizados com o objetivo de aprimorar o tráfego não só para os suzanenses como também para motoristas que utilizam o viaduto para entrar e sair da cidade, no eixo de deslocamento para Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

As ações no local deverão ser finalizadas nesta sexta-feira (27/03), uma semana depois da conclusão da pintura que foi implementada nos guarda-corpos do viaduto Ryu Mizuno, proporcionando melhores condições de deslocamento para quem trafega da região central para a Vila Maria de Maggi e o Parque Maria Helena, ou vice-versa.

Vale destacar que o trabalho nestes dois viadutos foi precedido de uma lavagem realizada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, respeitando os horários de menor circulação de motoristas para não causar nenhum tipo de transtorno para os munícipes que utilizam os acessos diariamente.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, afirmou que a lavagem é feita periodicamente para manter a conservação deste trecho. “É muito importante o trabalho para que o viaduto possa ficar ainda mais limpo e pronto para receber a pintura que precisa ser feita”, declarou o titular da pasta.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pintura do guarda-corpo e dos canteiros integram um trabalho essencial para a cidade. “Estas ações melhoram a visibilidade nas vias, com foco nas estruturas que delimitam a área segura de tráfego, ajudando os condutores a identificarem as bordas da pista, especialmente à noite ou em períodos de neblina. Faremos o que for necessário para um trânsito seguro para todos”, ressaltou Galo.