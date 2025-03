Transporte melhora sinalização no entorno de 61 escolas em Suzano

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana melhorou a sinalização no entorno de 61 escolas e outros 258 pontos no último mês de fevereiro. Além do trabalho nas imediações das unidades de ensino, foi reforçada a pintura em 53 lombadas, em 103 faixas de pedestre e em 35 vagas destinadas a pessoas com deficiência.

O trabalho da pasta voltado especificamente ao contexto escolar faz parte da mobilização para os cem primeiros dias de gestão, que deverá contemplar 125 prédios, contando unidades próprias da prefeitura e as conveniadas, mas alcançando também os colégios estaduais e particulares, beneficiando cerca de 100 mil pessoas, entre alunos, pais e motoristas. A iniciativa tem garantido reforço na pintura das marcações destinadas às vagas do transporte escolar e às vagas de deficientes, assim como a revitalização dos redutores de velocidade, das faixas de pedestres e dos meio-fios.

Nos outros pontos da cidade, ainda foram promovidas intervenções que proporcionaram a revitalização de sete rampas de acessibilidade e a colocação de 60 placas de sinalização de trânsito, que aprimoraram a segurança para motoristas e pedestres que circulam pelas vias da cidade. Para melhorar as condições da mobilidade, a pasta também alcançou 69 ruas de 41 bairros com a Operação Tapa-Buraco.

A condição de tráfego no município ainda foi preservada com a vistoria em 47 veículos, sendo cinco táxis, 14 do transporte escolar, oito do transporte regular e 20 do transporte complementar. No que diz respeito às vagas especiais, ainda foram asseguradas 32 novas credenciais e 121 renovadas para pessoas com deficiência; e ainda 99 novas credenciais e 407 renovadas para pessoas idosas.

Em relação ao departamento de Educação para o Trânsito, foi realizada no mês de fevereiro uma campanha no entorno das escolas, em meio à volta às aulas. Para os pais e motoristas, foram distribuídas cartilhas com orientações aos condutores, para garantir que a circulação pelas unidades fique cada vez mais segura e responsável.