Transporte orienta motoristas sobre respeito à faixa de pedestre na estrada dos Fernandes

A Secretaria Municipal de Transporte Mobilidade Urbana esteve presente na estrada dos Fernandes, entre os Jardim Caxangá e o Jardim Casa Branca, nesta terça-feira (15/07), para conscientizar motoristas sobre a importância de respeitar a faixa de pedestre. A ação desenvolvida em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi marcada pela distribuição de panfletos que continham procedimentos sobre conduta segura.

As equipes trabalharam, junto aos munícipes abordados, algumas mensagens de apelo para reafirmar a importância de respeitar as leis de trânsito. O conteúdo incluía frases como “Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito”; “Civilidade é o respeito de um pelo outro. Pratique, respeitando a faixa de pedestre.” “Empatia é se colocar no lugar do outro. Inclusive na hora de atravessar na faixa”; e “Pratique a Civilidade”.

O objetivo foi reforçar os procedimentos que garantem segurança para os pedestres como as noções de que, na faixa, a prioridade é sempre do pedestre; deve haver mais a atenção nas vias sem semáforo; é necessário reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa; o tempo de travessia do pedestre tem que ser respeitado; e não é permitido ultrapassar veículos parados antes da faixa de pedestre.

Na oportunidade, também foram intensificadas orientações aos próprios pedestres como o cuidado em atravessar apenas na faixa, a sinalização sobre a intenção de atravessar, o contato visual com o motorista e o deslocamento só mediante a frenagem dos veículos. Também houve alerta quanto à atenção em vias de mão dupla, na hora de atravessar, e em relação às demais distrações.

O Transporte e o Detran ainda reservaram atenção especial para direcionar mensagens específicas aos motociclistas. Nesse sentido, foram compartilhados dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga) de 2024, que remete aos perigos da condução noturna. As estatísticas revelam que, durante o dia, a cada cem sinistros com motociclistas, duas pessoas vêm a óbito; ao passo que, durante à noite, os óbitos aumentam para cinco.

Conforme foi conversado, a técnica correta faz toda a diferença para frear com segurança, principalmente em emergências. A distância para frear de forma segura a 50 km/h deve respeitar a seguinte regra: só o freio traseiro quando a distância for de aproximadamente 35 metros; só o freio dianteiro quando a distância for de 24 metros; e os freios dianteiro e traseiro quando a distância for de 18 metros.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a pasta tem ido às ruas para alertar os motoristas sobre a conduta que deve ser adotada para segurança dos munícipes. “Nosso propósito é preservar as condições de tráfego na cidade. Por isso, temos reforçado nossas ações de Educação para o Trânsito, pois entendemos que a informação é muito importante para garantirmos à reflexão sobre as consequências do desrespeito às leis de trânsito”, declarou.