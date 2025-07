Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está mobilizada para reforçar as orientações sobre educação para o trânsito nesta semana de volta às aulas, que marca o início do segundo semestre letivo. Entre terça e quinta-feira (22 e 24/07), a pasta está percorrendo algumas unidades da rede de ensino para orientar pais, responsáveis e motoristas dos veículos escolares com distribuição de cartilhas sobre conduta segura.

Nesta terça, o trabalho foi desenvolvido, entre 11h30 e 13h15, na Escola Municipal Esther Hidalgo, no bairro Jardim Gardênia Azul. Já nesta quarta, a ação ocorrerá, no mesmo horário, na Escola Municipal Toshio Utiyama, no centro. E, por fim, na quinta-feira, pela manhã, será a vez da Escola Municipal Profº Darcy Corrêa Gonçalves, situada na Vila Amorim.

Todas as atividades estão sendo organizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, que escolheu o momento de chegada e saída dos alunos para garantir que a conscientização possa contemplar o maior número de moradores, das diferentes localidades do município.

As mensagens abrangem diferentes aspectos que envolvem a segurança das crianças, incluindo o alerta para que os motoristas não parem na faixa de pedestres, na calçada e nem em local destinado ao embarque e desembarque. Tais atitudes podem causar graves acidentes, além de prejudicar o trânsito na via.

Outra recomendação trata do transporte por motociclistas. Conforme foi reforçado na cartilha, é proibida a condução de crianças com menos de 10 anos ou que não tenham atingido 1,45 metro de altura, visto que os pequenos são mais vulneráveis e podem perder mais facilmente o equilíbrio em curvas ou em situações de manobras bruscas.

No que se refere aos momentos de embarque e desembarque, a equipe de Educação para o Trânsito orienta que seja combinado um ponto de encontro, que pode ser antes ou depois do portão da escola ou em ruas próximas. Para esse momento, deve ser ensinado às crianças deixar tudo preparado para evitar perda de tempo nos locais. Caso não haja vaga para parar o veículo próximo à escola, é sugerida uma volta no quarteirão para estacionamento em um local mais afastado, porém seguro.

As instruções também buscam garantir a travessia correta, no semáforo verde para pedestres e sempre sobre a faixa. Neste caso, os pais devem se certificar que as crianças estão atentas à sinalização e se entraram nas escolas. Em todas as circunstâncias, como consta na cartilha, a preferência deve ser sempre para o embarque e desembarque dos transportes escolares.