Transporte promove melhorias em 2 mil pontos de sinalização

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fechou o balanço de atividades do primeiro semestre registrando melhorias em 1.977 pontos de sinalização. Os serviços garantiram reparos em 212 lombadas, revitalização de 462 faixas de pedestre e reforço na demarcação de 99 vagas especiais, incluindo 82 para pessoas com deficiência e 17 para pessoas idosas, além da instalação de 1.021 placas de trânsito e outras 183 toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças.

Vale destacar que o número representa um aumento de 35% em relação ao quantitativo contabilizado no mesmo período do ano passado, já que houve acréscimo da maioria dos indicadores, com melhorias em mais 513 pontos de sinalização, intervenções em mais 21 lombadas e colocação de 280 placas de trânsito, além de mais 75 placas toponímicas.

Outro trabalho no qual foi verificado um avanço no comparativo com 2024 esteve relacionado às ações que garantiram melhores condições para as pessoas com deficiência. O balanço anterior assinalou 31 atividades destinadas às melhorias em rampa de acessibilidade, ao passo que, neste ano, foram registrados 64 serviços, que garantiram a construção de 35 novas rampas e revitalização de outras 29.

Paralelamente às melhorias nas condições de mobilidade para motoristas e pedestres com o aprimoramento dos pontos de sinalização, a pasta também atuou para qualificar a condição das vias urbanas com a Operação “Tapa-Buraco”. Neste primeiro semestre de 2025, as equipes estiveram em 350 ruas e aplicaram um total de 1.054,87 toneladas de massa asfáltica. O trabalho alcançou 30 bairros em janeiro, 41 em fevereiro, 34 em março, 36 em abril, 30 em maio e 28 em junho.

Outras ações

Um trabalho especial que foi desenvolvido nos primeiros cem dias da gestão Pedro Ishi foi o reforço da sinalização no entorno das escolas de Suzano. O serviço contemplou 184 unidades educacionais, sendo 75 da rede municipal, 38 conveniadas, 45 estaduais e 26 particulares, preservando a segurança de mais de 100 mil alunos, sem contar os pais, familiares e motoristas que circulam por esses locais.

No primeiro semestre ainda foi ofertado um curso de formação aos 52 agentes da pasta, sobre ampliação de competências. Todo o trabalho foi executado por conta da autonomia que os municípios, incluindo Suzano, passaram a ter para realizar ações de fiscalização nas ruas, especialmente pela lei federal nº 14.599/2023. Por isso, a pasta do Transporte estabeleceu uma parceria com a empresa “Julyver Modesto Consultoria e Treinamento de Trânsito”, que proporcionou 82 horas de conteúdo, sendo 48 presenciais e 34 on-line, aos 37 agentes de trânsito e 15 agentes de transporte que trabalham na secretaria.

No contexto da Educação para o Trânsito, o setor responsável organizou atividades periódicas para garantir orientações aos condutores, com destaque para a campanha “Maio Amarelo”, de conscientização sobre segurança no trânsito, que fechou uma série de atividades organizadas ao longo do mês, que contemplaram aproximadamente 3,5 mil crianças, 240 adolescentes e dezenas de motoristas.

Ainda com relação ao departamento, foi organizado um evento, no mês de março, para reforçar o cuidado com a saúde mental de motoristas e monitoras do transporte escolar da cidade. Em fevereiro, foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas, para garantir o retorno às aulas mais seguro e responsável. E em janeiro, houve uma mobilização nas saídas de Suzano para alertar os munícipes que estavam saindo de férias sobre os procedimentos de segurança que devem ser adotados nas viagens.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o trabalho no semestre garantiu mais segurança nas vias e especialmente no entorno das escolas. “Tivemos uma atuação expressiva para promover a instalação de placas e reforçar a demarcação viária no solo em todas as regiões da cidade, com o objetivo especial de proporcionar atenção aos pontos de sinalização próximos das unidades educacionais. Pudemos trabalhar a questão da segurança de diferentes aspectos, com o serviço nas ruas e as orientações para agentes e para a população”, ressaltou o titular da pasta.