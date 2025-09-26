Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização

Pasta garantiu 277 intervenções em lombadas e revitalização em 652 faixas de pedestre e em 109 vagas especiais

26 setembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fechou o balanço de atividades do período compreendido entre janeiro e agosto deste ano com melhorias em 2.815 pontos de sinalização.

Os serviços garantiram intervenções em 277 lombadas, revitalização de 652 faixas de pedestre e reforço na demarcação de 109 vagas especiais, incluindo 87 para pessoas com deficiência e 22 para pessoas idosas, além da instalação de 1.408 placas de trânsito e outras 369 toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças. As ações voltadas ao aprimoramento das condições de mobilidade para motoristas e pedestres ainda contou com atuação expressiva da operação “Tapa-Buraco”.

Nos oito primeiros meses de 2025, as equipes estiveram em 439 ruas e aplicaram um total de 1.501,73 toneladas de massa asfáltica. O trabalho alcançou 30 bairros em janeiro, 41 em fevereiro, 34 em março, 36 em abril, 30 em maio, 28 em junho, 31 em julho e 18 em agosto, tapando um número superior a 15 mil buracos. Em oito meses, ainda houve melhorias em 99 rampas de acessibilidade, facilitando o deslocamento dos deficientes em vias estratégicas da cidade, incluindo o cruzamento das ruas Missionária Sara Cooper com Benjamin Constant e na esquina da rua Benjamin Constant com a travessa Luiz Laise, entre outras localidades.

A mobilização das equipes também garantiu a revitalização de 31 abrigos de ônibus, aprimorando os pontos de espera de passageiros nas três regiões do município, incluindo aqueles instalados na estrada dos Fernandes, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), a avenida Paulo Portela e a estrada Takashi Kobata. No mesmo período, o trabalho contemplou o público que tem direito às vagas especiais em ruas e estacionamentos de Suzano, beneficiando 4.078 deficientes e idosos do município. O processo de renovação de credenciais alcançou 3.003 munícipes, sendo 2.303 idosos com 60 anos ou mais, e 700 deficientes que têm comprometimento de mobilidade; já a emissão de novos documentos atendeu a 1.075 pessoas que apresentam as mesmas características, sendo 773 idosos e 302 deficientes. 

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que as ações têm garantido mais segurança nas vias. “Estamos atuando para melhorar a sinalização em todos os seus aspectos, garantindo a instalação de placas e reforçando a demarcação viária no solo. No período, ainda pudemos proporcionar rampas de acessibilidade em todas as regiões da cidade com o objetivo de facilitar as condições de deslocamento nas diferentes localidades de Suzano”, ressaltou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social recebe doação de 200 cobertores da Radial Mais Transporte
Cidades

Fundo Social recebe doação de 200 cobertores da Radial Mais Transporte

Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira
Cidades

Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira

Operação 'Direção Segura Integrada' na Rua Dr. Prudente de Moraes
Cidades

Operação 'Direção Segura Integrada' na Rua Dr. Prudente de Moraes

Ação recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolas
Cidades

Ação recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolas

Pedro Ishi visita Sesi de Suzano e interage com estudantes e profissionais
Cidades

Pedro Ishi visita Sesi de Suzano e interage com estudantes e profissionais

Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região
Cidades

Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região