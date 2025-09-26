Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana fechou o balanço de atividades do período compreendido entre janeiro e agosto deste ano com melhorias em 2.815 pontos de sinalização.

Os serviços garantiram intervenções em 277 lombadas, revitalização de 652 faixas de pedestre e reforço na demarcação de 109 vagas especiais, incluindo 87 para pessoas com deficiência e 22 para pessoas idosas, além da instalação de 1.408 placas de trânsito e outras 369 toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças. As ações voltadas ao aprimoramento das condições de mobilidade para motoristas e pedestres ainda contou com atuação expressiva da operação “Tapa-Buraco”.

Nos oito primeiros meses de 2025, as equipes estiveram em 439 ruas e aplicaram um total de 1.501,73 toneladas de massa asfáltica. O trabalho alcançou 30 bairros em janeiro, 41 em fevereiro, 34 em março, 36 em abril, 30 em maio, 28 em junho, 31 em julho e 18 em agosto, tapando um número superior a 15 mil buracos. Em oito meses, ainda houve melhorias em 99 rampas de acessibilidade, facilitando o deslocamento dos deficientes em vias estratégicas da cidade, incluindo o cruzamento das ruas Missionária Sara Cooper com Benjamin Constant e na esquina da rua Benjamin Constant com a travessa Luiz Laise, entre outras localidades.

A mobilização das equipes também garantiu a revitalização de 31 abrigos de ônibus, aprimorando os pontos de espera de passageiros nas três regiões do município, incluindo aqueles instalados na estrada dos Fernandes, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), a avenida Paulo Portela e a estrada Takashi Kobata. No mesmo período, o trabalho contemplou o público que tem direito às vagas especiais em ruas e estacionamentos de Suzano, beneficiando 4.078 deficientes e idosos do município. O processo de renovação de credenciais alcançou 3.003 munícipes, sendo 2.303 idosos com 60 anos ou mais, e 700 deficientes que têm comprometimento de mobilidade; já a emissão de novos documentos atendeu a 1.075 pessoas que apresentam as mesmas características, sendo 773 idosos e 302 deficientes.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que as ações têm garantido mais segurança nas vias. “Estamos atuando para melhorar a sinalização em todos os seus aspectos, garantindo a instalação de placas e reforçando a demarcação viária no solo. No período, ainda pudemos proporcionar rampas de acessibilidade em todas as regiões da cidade com o objetivo de facilitar as condições de deslocamento nas diferentes localidades de Suzano”, ressaltou.