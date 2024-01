Transporte promove vistoria em ônibus escolares e renova sinalização de trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou os trabalhos de preparação de veículos e motoristas responsáveis pelo transporte de crianças da rede pública de ensino da cidade. A iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança dos estudantes que contam com o serviço para ir e voltar das unidades de ensino. A atividade está sendo realizada desde 2 de janeiro e está prevista para ser concluída no dia 31, ao passo que o retorno das aulas deve ocorrer em 6 de fevereiro.

Em paralelo à fiscalização, a pasta ainda promove a renovação da sinalização de trânsito próximo às escolas para que todos possam circular com segurança nas imediações das unidades. Este serviço é realizado perto das escolas que estão com a pintura mais desgastada em razão do tempo e da circulação de veículos.

Até o momento já foram vistoriados 156 veículos na sede da pasta, localizada na rua José Correa Gonçalves, no centro. Porém, até o final do mês, mais de 300 veículos serão vistoriados por meio de atividades que confirmam aspectos essenciais como a documentação e autorizações para o serviço, até a vistoria na parte mecânica, incluindo a checagem do sistema de frenagem, motor e outros dispositivos. O procedimento é habitual e ocorre antes do início de cada semestre.

Além das vistorias, a pasta já renovou 68 Certificados de Registro de Transportador Escolar (CRTEs) e tem promovido a pintura e sinalização nas imediações das escolas para garantir um retorno mais seguro aos alunos, sem contar a revitalização da demarcação dos estacionamentos de ônibus escolares. Até a última divulgação, 23 vagas haviam recebido o serviço, no total, 110 vão receber os trabalhos.

O assessor estratégico da pasta, Claudinei Galo, destacou o empenho da secretaria na fiscalização de veículos e aprimoramento das vagas de estacionamento das escolas para o retorno às aulas. “A vistoria é rígida para garantir que os pais tenham tranquilidade quando colocarem seus filhos nos ônibus escolares. Da mesma forma, a gente cuida das vias e de toda a sinalização para que crianças, pais e professores possam circular com mais segurança no entorno das escolas. Isso mostra todo o cuidado que temos com os estudantes da cidade”, destacou.