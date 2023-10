Transporte realiza ação de conscientização no trânsito

A atividade, que ocorreu em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e com o 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, iniciou às 9h30 e teve como objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, os pedestres que passaram pelo local receberam panfletos com informações que contribuem para reduzir o número de acidentes nas vias em que o espaço precisa ser dividido com os carros.

Para ajudar na conscientização, membros do Setor de Educação no Trânsito da pasta distribuíram informativos e orientaram motoristas e pedestres acerca dos cuidados que precisam ser adotados. Segundo Claudinei Galo, responsável pelo Trânsito de Suzano, a cidade realiza análises e investe em conscientização, principalmente nos locais que possuem os maiores índices de acidentes com vítimas.

“Procuramos fazer estudo técnico onde ocorrem acidentes. Assim melhoramos a sinalização, fazemos mudanças que beneficiam a população e realizamos o trabalho de campo com a entrega de informativos para despertar motoristas e pedestres, para que eles tenham mais atenção, evitando acidentes”, ressaltou Galo.

Em 2019, o trânsito nas vias municipais da cidade deixou 30 vítimas fatais. Já em 2023, este número é de 12 até o momento. Segundo Galo, a queda no número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito se dá pelas campanhas informativas que a prefeitura realiza ao longo de todo o ano.

“Nosso grande propósito com essa campanha é reduzir o número de acidentes com vítimas e Suzano tem um grande interesse em diminuir a mortalidade de pessoas em nosso trânsito. Os números diminuíram muito e realizamos essas campanhas no dia a dia para que diminuam ainda mais e, que um dia, Suzano possa chegar ao índice zero de acidentes”, afirmou Galo.

Apesar de a Semana Nacional do Trânsito já ter sido realizada em setembro com o tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana segue com atividades de conscientização em escolas e ruas da cidade. Até o fim do mês, a equipe vai realizar a mesma ação em outros pontos, como nas praças João Pessoa e dos Expedicionários, no centro; na avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Costa; e no Suzano Shopping, no Parque Suzano. A pasta estima distribuir cerca de 28 mil panfletos aos motoristas e cerca de 10 mil aos pedestres durante toda a campanha.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, realizou nesta quinta-feira (19/10) uma ação de educação no trânsito para motoristas e pedestres no cruzamento da Avenida Armando de Salles Oliveira com a rua Regina Cabalau Mendonça, no bairro Parque Santa Rosa.