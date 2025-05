Transporte reforça campanha 'Maio Amarelo' com ações para crianças

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano reforçará a campanha “Maio Amarelo”, de conscientização sobre segurança no trânsito, com três ações práticas destinadas a crianças e jovens, buscando desenvolver uma conscientização sobre os procedimentos necessários para se evitar ou reduzir acidentes.

Com esse intuito, o Departamento de Educação para o Trânsito organizará, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atividades que simulam a experiência do motorista, de forma a apresentar as situações enfrentadas na condução dos veículos e estimular a tomada de decisão correta em cada caso. Paralelamente à mobilização com estudantes, a pasta promoverá uma iniciativa em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, com foco na conscientização em relação à importância de respeitar a faixa de pedestre.

A primeira atração ocorrerá entre 12 e 16 de maio (segunda a sexta-feira), das 8h30 às 16h30, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O local receberá o projeto “Na pista certa - uma cidade que vai até a sua cidade”, desenvolvido em parceria com a Fundácion Mapfre, que disponibilizará, para até 2 mil crianças de 5 a 11 anos, um espaço cenográfico com estrutura modular e itinerante, além de monitores devidamente treinados.

A proposta será apresentar conteúdos que reproduzam vivências por meio de atividades lúdicas e pedagógicas, estimulando as crianças a adotarem comportamentos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao trânsito, tanto do ponto de vista do motorista como do passageiro, do pedestre e do ciclista.

A segunda ação ocorrerá nos dias 21, 22, 26 e 27 (quarta, quinta, segunda e terça-feira), às 10 e às 14 horas, nas Escolas Municipais Vereador Waldemar Calil (Cidade Boa Vista), Professora Nizilda Alves de Godoy (Fazenda Aya); Professora Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida (Bairro dos Moreiras); Professora Mércia Amaral Andrade de Brito (Casa Branca); e Professora Sonia Regina Alonso Ostermayer (Recanto São José).

Nestas datas, será exibido o Teatro de Fantoche do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), com o objetivo de dar dicas de segurança de maneira lúdica e divertida para crianças do ensino fundamental I, de idade compreendida entre 6 a 10 anos. A ideia é que elas se tornem multiplicadoras dos ensinamentos, repassando tudo que foi aprendido com os fantoches, não somente aos pais, mas a todas as pessoas que fazem parte do seu convívio.

Já a terceira iniciativa será realizada em 28, 29 e 30 de maio (quarta, quinta e sexta-feira), às 10 horas e às 13h30, na Escola Técnica (Etec) de Suzano (rua Guilherme, 325 - Vila Urupês), onde será instalado um simulador de impacto destinado aos alunos do último ano do ensino médio. O objetivo será compartilhar orientações sobre a necessidade do uso do cinto de segurança em todos os passageiros de um veículo. O equipamento construído pela própria Secretaria de Transporte permitirá que os estudantes tenham a experiência de um impacto durante uma colisão e percebam o risco de não usar o cinto de segurança.

Já a atividade em parceria com o Detran-SP ocorrerá no dia 19 (segunda-feira), às 10 horas, na Praça dos Expedicionários, no centro. No local, as equipes conscientizarão os munícipes em relação à sinalização nas ruas, sob o lema “Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito”. A campanha visa reforçar a importância da faixa de pedestre como um local seguro e incentivar os motoristas a respeitar os pedestres que fazem a travessia.

O secretário Claudinei Galo destacou a maneira criativa de ensinar aos alunos sobre os procedimentos de segurança que devem ser adotados no trânsito. “Sabemos que o comportamento ao volante depende de uma cultura de segurança que é desenvolvida desde pequeno. Por isso, focamos nossas ações também nas crianças e nos adolescentes, que crescerão com os conceitos consolidados e se tornarão motoristas mais prudentes e cuidadosos”, ressaltou o chefe da pasta.