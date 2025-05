Transporte reforça segurança no trânsito por meio de simulador de impacto

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promove nesta semana uma atividade prática com os alunos da Escola Técnica (Etec) de Suzano, na Vila Urupês, para reforçar a segurança no trânsito em meio às ações que já têm sido desenvolvidas por conta da campanha “Maio Amarelo”.

Nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/05), um simulador de impacto montado pela própria pasta para mostrar a importância do uso do cinto de segurança esteve à disposição de 240 estudantes.

A dinâmica é desenvolvida de manhã e à tarde para que o maior número de alunos possível tenha a experiência de um impacto durante uma colisão ocasionada a, aproximadamente, 8 quilômetros por hora, e possam perceber o risco de não usar o cinto de segurança. A atividade é voltada aos estudantes do último ano do ensino médio.

Conforme foi informado pela equipe do departamento de Educação para o Trânsito, que acompa todas as ações na unidade educacional, os estudantes ficaram surpresos com o realismo que o equipamento proporciona. “Alguns deles disseram que já se envolveram em sinistro de trânsito e relataram que a sensação é muito parecida com a real”, garantiu Fernanda Alonso, uma das responsáveis por este setor na administração municipal, que também destacou a adesão ao projeto por parte dos gestores e professores da instituição de ensino.

Outras ações

A atividade na Etec é uma das ações práticas que aconteceram em Suzano por conta da campanha “Maio Amarelo”. A primeira atração ocorreu entre 12 e 16 de maio, no Parque Municipal Max Feffer, que recebeu o projeto “Na pista certa - uma cidade que vai até a sua cidade”, desenvolvido em parceria com a Fundácion Mapfre. Na ocasião, foi disponibilizado, para 2 mil crianças de 5 a 11 anos, um espaço cenográfico destinado a estimular comportamentos e atitudes responsáveis.

Nos dias 21 e 22, 26 e 27, também foi proporcionado para crianças de cinco escolas da rede municipal um Teatro de Fantoche, que garantiu dicas de segurança no trânsito de maneira lúdica e divertida, promovendo reflexões sobre a importância da empatia e do respeito às diferenças, para que pequenos se tornem multiplicadores dos ensinamentos, repassando tudo que foi aprendido com os fantoches, não somente aos pais, mas a todas as pessoas que fazem parte do seu convívio. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, ressaltou a maneira criativa de ensinar aos alunos sobre os procedimentos de segurança que devem ser adotados no trânsito. “Sabemos que o comportamento ao volante depende de uma cultura de segurança que é desenvolvida entre crianças e adolescentes. Por isso, focamos nossas ações neste público, que se formará com os conceitos consolidados e se tornarão motoristas mais prudentes e cuidadosos”, frisou Galo.