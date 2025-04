Transporte ultrapassa mil ações de melhoria na sinalização em três meses

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana garantiu melhorias em 1.111 pontos de sinalização de Suzano nos três primeiros meses do ano. Os serviços realizados incluíram reparos em 145 lombadas, revitalização de 283 faixas de pedestre, instalação de 568 placas de trânsito e colocação de outras 115 placas toponímicas, que identificam o nome de ruas e praças.

Também foi proporcionado a ampliação do abrigo de ponto de ônibus da Parada Tiradentes e a revitalização da ciclovia na avenida Vereador João Batista Fittipaldi.

O trabalho de sinalização no período também contemplou uma mobilização especial da pasta para garantir maior segurança no trânsito do entorno das escolas. Os serviços chegaram a 144 prédios contando unidades próprias da prefeitura e as conveniadas, alcançando também os colégios estaduais e particulares, que beneficiaram cerca de cem mil pessoas entre alunos, pais e motoristas. A iniciativa garantiu reforço na pintura das marcações destinadas às vagas do transporte escolar e de deficientes, assim como a revitalização dos redutores de velocidade, das faixas de pedestres e dos meios-fios.

Em relação às melhorias nas condições de deslocamento nas vias, o Transporte também esteve atuante com a operação “Tapa-Buraco”, que alcançou 55 ruas de 30 bairros em janeiro; 69 ruas de 41 bairros em fevereiro; e 53 ruas de 34 bairros em março, que demandaram a utilização de 555,6 toneladas de massa asfáltica.

Visando garantir melhores condições de deslocamento para pessoas com deficiência, a mobilidade urbana foi qualificada com a construção de 31 novas rampas de acessibilidade, sendo dez em uma das vias de maior circulação da região central, que é a rua Sete de Setembro, além da reforma em outras 15 estruturas. Nesse contexto, também foi proporcionada a instalação de uma botoeira sonora para pessoas com deficiência visual no cruzamento da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) com a rua General Francisco Glicério.

A pasta também intensificou no trimestre as ações de Educação para o Trânsito. Como exemplo disso, em janeiro, por conta do período das férias escolares e devido ao grande deslocamento das famílias, foram abordados temas relacionados com a segurança durante as viagens. Em fevereiro, foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas para tornar o retorno às aulas mais seguro e responsável. Já no mês passado, foi organizado um evento para reforçar o cuidado com a saúde mental de motoristas e monitoras que atuam no transporte escolar da cidade, com a participação das psicólogas do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), Fernanda Peixoto e Leticia Umezaki.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho foi muito intenso neste início do ano com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito da cidade. “Começamos o ano aprimorando a sinalização de vias nos quatro cantos da cidade, que incluíram de maneira especial o entorno das escolas. Também demos continuidade à nossa operação ‘Tapa-Buraco’ para qualificar a condição das ruas e, ainda, reforçamos as ações de Educação para o Trânsito, proporcionando também melhorias para as pessoas com deficiência, a partir das rampas de acessibilidade”, ressaltou o titular da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana.