Tratamento odontológico especial vai beneficiar 300 crianças de áreas rurais

Mais de 300 crianças que vivem em regiões rurais vão receber tratamento odontológico especial da Coordenadoria de Saúde Bucal da Prefeitura de Suzano. A ação teve início nesta quarta-feira (4) e se estenderá semanalmente até novembro. Serão atendidos alunos das Escolas Municipais Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya, e Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida, no Bairro dos Moreiras.

A iniciativa é fruto de uma parceria desde o ano passado com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que colocou à disposição estudantes do curso de Odontologia para realizar o serviço, que envolve o Tratamento de Restauração Atraumática (ART, em inglês), indolor e com instrumentos manuais, como forma de tratar e prevenir casos de cárie. Além disso, também são passadas orientações, principalmente sobre como escovar os dentes corretamente.

“Os profissionais das unidades municipais de saúde que atendem essas duas regiões fizeram ações preventivas no primeiro semestre, avaliaram e triaram. Agora os estudantes universitários fazem a restauração nas escolas, com todos os procedimentos padrões de higiene”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal, Marisa Sugaya. O objetivo da ação é atender principalmente pais e responsáveis que não conseguem levar as crianças às unidades de saúde, seja por distância, tempo, transporte, custo de deslocamento, entre outros.

O início do tratamento ocorreu na manhã desta quarta-feira na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, onde serão beneficiados 250 alunos. Já na Escola Municipal Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida, cerca de 80 crianças passarão pelo atendimento. As restaurações ocorrerão uma vez por semana, de maneira alternada, entre um local e outro, até 13 de novembro. Os casos de maior complexidade serão encaminhados para tratamento em unidades da rede municipal de saúde.