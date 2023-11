Trecho da avenida Francisco Marengo passa por revitalização

A Prefeitura de Suzano está realizando intervenções na avenida Francisco Marengo com o objetivo de garantir melhorias nas condições de mobilidade para os motoristas que saem dos bairros da região norte em direção ao centro da cidade. Os serviços implementados, sob a condução da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, estão sendo executados no trecho que antecede a ponte sobre o rio Tietê, na junção com a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no bairro Jardim Revista.

Atualmente, estão sendo executadas atividades que visam à melhoria do sistema de drenagem e à troca de guias e sarjetas, para que seja executada a mudança de solo que garantirá o recapeamento asfáltico no local. As obras estão sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda, com recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal, ao valor de R$ 1.447.297,68.

A requalificação deste local, que deverá ser concluída até o fim do ano, beneficiará os motoristas de inúmeros bairros desta região. Algumas vias situadas nas proximidades, como o Recreio Sertãozinho e a Chácara Mea, também foram revitalizadas pela prefeitura ao longo deste ano. Entre elas, podem ser citadas as ruas Governador André Franco Montoro, C, Norma da Silva Brasil, Rosa Umehara Manabe, 12, 13, Orlando Garcia, Saburô Manabe e Sérgio Domingos, além da estrada Mauro Amarante Neves. Somente na Chácara Mea, somados os trechos asfaltados, foi proporcionada a pavimentação em aproximadamente cinco quilômetros que formam o corredor da linha de ônibus 03TR Terminal/Chácara Mea.

No início deste semestre, também foi promovida pela administração municipal a aplicação do novo asfalto na estrada do Marengo. A porção suzanense da via, que tem 600 metros de extensão, recebeu obras relacionadas à instalação de guias, sarjetas, sarjetões e limpeza da rede de drenagem, além de troca e reforço do solo. Neste trecho, também foram promovidas melhorias nas calçadas e serviços relacionados à zeladoria e sinalização. A estrada foi reformada para melhor atender às demandas dos moradores do Jardim Dona Benta, Cidade Boa Vista e Jardim Fernandes. O acesso ainda tem localização estratégica do ponto de vista regional, pois conecta Suzano e Itaquaquecetuba.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a importância de garantir a requalificação deste traçado e dos acessos do entorno. “A estrada do Marengo é uma via muito estratégica não só para a região norte mas para todo o município. Este trecho recebe um fluxo intenso de veículos de pequeno e grande porte e, por isso, se tornam fundamentais as ações que garantam as condições ideias de mobilidade para os motoristas. Considerando as outras vias revitalizadas, são proporcionadas melhorias nos deslocamentos para vários bairros, também por meio do transporte de ônibus e vans”, ressaltou Oliveira.