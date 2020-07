Trecho da estrada do Samuel começa a ser revitalizado

A estrada do Samuel, localizada no bairro Parque Samambaia, começou a ser revitalizada nesta quarta-feira (29/07). As intervenções abrangem tapa-buraco, zeladoria e reparos na iluminação pública em um quilômetro de extensão e serão realizadas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano com o apoio de empresas prestadoras de serviços.

A primeira etapa inclui aplicação de asfalto frio no pavimento, capinação e retirada de lixo. Na sequência haverá troca das lâmpadas das luminárias dos postes para reforçar a segurança e a visibilidade no trecho durante a noite.

De acordo com a pasta, os trabalhos devem durar cerca de dez dias, dependendo das condições climáticas. Posteriormente, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana promoverá a renovação da sinalização de trânsito, com a pintura de solo.

As obras foram determinadas pela administração municipal após pedidos de quem vive e trabalha nas imediações e irão beneficiar o deslocamento de produtos manufaturados e melhorar a ligação entre os bairros Fazenda Aya e Jardim Leblon.

“Esta é uma via que tem algumas indústrias e sua revitalização facilitará o escoamento e a mobilidade de funcionários e prestadores de serviços. Sem dúvida, irá auxiliar milhares de pessoas diariamente”, explicou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.