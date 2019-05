Trecho final de corredor de ônibus passar por recapeamento

Os trabalhos de recuperação viária do corredor de ônibus do Jardim Revista entraram na reta final. Teve início nesta terça-feira, 28, o recapeamento do trecho compreendido entre as ruas Vênus e Agulhas Negras, que somam cerca de 1,5 quilômetro de extensão, de um total de quase 2 mil metros.

A aplicação de massa asfáltica é feita pela empresa Via Nova Pavimentação e Construção Ltda. e acompanhada pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. Até então, no local era feita a implantação de guias e sarjetas.

“Nossa previsão é de que o recapeamento seja finalizado até o final da semana e aí este importante conjunto de vias para o transporte de passageiros estará com novo pavimento em sua totalidade”, disse o chefe da pasta, Ari Serafim Barbosa.

Logo na sequência da conclusão, será providenciada a sinalização de trânsito necessária. As obras começaram no local em 12 de março deste ano e envolvem as ruas Vênus, Agulhas Negras, Bandeirantes, Floresta e Santo Antônio, que ligam a estrada Portão do Honda à rua São José.

“Em breve faremos toda a sinalização e as melhorias na rotatória do corredor de ônibus e também traremos nova iluminação pública. Este é um trabalho que realizamos em toda cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que foi até o local acompanhar os serviços.

O investimento destinado ao corredor de ônibus do Jardim Revista foi de R$ 646.252,36, valor que integra o pacote de melhorias em 12 vias de Suzano firmado com o governo do Estado em 2018, que totaliza R$ 4.003.50296.

A realização dos serviços foi comemorada pela comerciante Mayane Lucena, de 29 anos. “Não me lembro de um prefeito vir aqui no bairro para determinar e acompanhar trabalhos como este. Aliás, é a primeira vez que colocam guias e sarjetas na nossa rua e um asfalto de qualidade como este. Estou muito feliz com o investimento e a atenção da Prefeitura de Suzano”, disse ela.

O plano de manutenção asfáltica inclui também as ruas Vereador Romeu Graciano (Vila Mazza), Getúlio Moreira de Souza (Parque Residencial Casa Branca), Teresa Haguihara Cardoso (Jardim Casa Branca), Paulo Ernani (Jardim São José), Oswaldo Fillinger (Jardim Quaresmeira), Eunice Cerqueira Inocêncio (Jardim Quaresmeira), Adir Corrêa (Jardim Quaresmeira), São José (Jardim Dona Benta), Manoel Raimundo (Jardim Dona Benta) e Orlando Fava (Jardim Dona Benta) e a estrada Portão do Honda (Jardim Revista e Jardim Alterópolis).