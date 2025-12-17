Envie seu vídeo(11) 4745-6900
17/12/2025
Natal

Trem especial com decorações de Natal passará por Suzano neste domingo

Locomotivas da empresa Rumo partirão da estação Luz às 19 horas; outras atividades alusivas à data estão ocorrendo em diversos pontos da cidade

17 dezembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Trem especial com decorações de Natal passará por Suzano neste domingoTrem especial com decorações de Natal passará por Suzano neste domingo - (Foto: Divulgação)

Suzano recebe neste domingo (21/12) a passagem de um trem especial decorado para o Natal. A ação, promovida pela operadora de logística Rumo, terá saída da estação da Luz, às 19 horas, e deve chegar ao município por volta das 20 horas, levando o clima natalino para os trilhos da cidade. Para acompanhar o momento, o público deve estar na Estação Suzano da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ou em seus arredores.

A iniciativa é uma realização do projeto “Rumo ao Natal” em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet (8.313/91), e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). O espetáculo nos trilhos será conduzido por duas locomotivas de modelo C30-7A e contará com enfeites alusivos ao período, como estrelas, árvore de Natal, guirlandas e elementos do Papai Noel.

Para que todos possam aproveitar a passagem do trem iluminado com segurança, é importante manter uma distância mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem da locomotiva. Também é fundamental escolher um local seguro para registrar fotos e vídeos e nunca tocar ou subir nas locomotivas e seus vagões, mesmo quando estiverem parados. Para evitar acidentes, as crianças devem permanecer sempre por perto e sob a supervisão de um adulto.

Demais atrações

Além da passagem do trem, a população poderá aproveitar uma série de atividades culturais espalhadas pelos equipamentos públicos do município. Entre os destaques está a “Cantata de Natal Glorioso”, que será realizada nesta sexta-feira (19/12), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, além de apresentações de balé. A cidade também conta com decorações natalinas permanentes instaladas nas praças centrais. A agenda completa das ações pode ser consultada por meio do link bit.ly/SuzanoNatal.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da iniciativa promovida pela Rumo, que leva um momento de descontração à população ao passar pelos trilhos da cidade, e ressaltou que a ação se soma à agenda cultural preparada pelo município para o período natalino. “Agradecemos à Rumo por esse gesto que encanta quem acompanha a passagem do trem e, além desse momento na estação, os munícipes ainda podem contar com uma programação cultural ampla para aproveitar o Natal em Suzano”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

