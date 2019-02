Trem Expresso Leste começa a circular sem baldeação fora do horário de pico

O Expresso Leste-Mogi foi lançado oficialmente, nesta segunda-feira (4), na Linha 11-Coral e vai funcionar, nesse primeiro momento, fora do horário de pico. O serviço estará disponível de segunda a sexta, das 9 às 15 horas e nos fins de semana em todos os horários. A informação foi divulgada pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, durante coletiva de imprensa na Estação de Mogi das Cruzes.

O evento de lançamento reuniu os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB); além de deputados, entre eles Estevam Galvão (DEM), Marco Bertaiolli (PSD), Rodrigo Gambale (PSL) e Marcos Damásio (PR).

"O trem sem a baldeação será muito importante para Suzano que tem um grande número de passageiros", disse o prefeito, lembrando que é uma reivindicação antiga.

O deputado Estevam Galvão comentou o lançamento.“A baldeação em Guaianases dificulta sobremaneira a vida do trabalhador e dos estudantes que dependem do trem para ir até São Paulo. É um pleito nosso de longa data que começa a se tornar realidade. O governador João Dória assumiu o compromisso que acabaria a baldeação e em apenas 30 dias de mandato já mostra que é parceiro da nossa região”, afirmou Estevam.

Serão mais de 120 viagens diárias com os trens do Expresso Leste seguindo da estação da Luz até Estudantes, sem necessidade de conexão em Guaianases. Aos sábados e domingos, o trajeto sem transferência entre trens ocorrerá durante todo o horário comercial.

Preparação

Para o lançamento do novo serviço, a CPTM realizou testes durante os fins de semana de janeiro, incorporou novos trens à frota da Linha 11-Coral, promoveu adequações nas estações e treinou equipe de maquinistas.

A eliminação da transferência entre trens em Guaianases é uma antiga reivindicação da população do Alto Tietê. Após Guaianases, o ramal conta com nove estações até Estudantes, a parada final. No trajeto, a média diária é de cerca de 200 mil passageiros transportados.

Implantado no ano de 2000, o trecho do Expresso Leste conta com sete estações, em uma extensão de 21,9 km. Porém, é o ramal mais carregado, com cerca de 515 mil passageiros/dia útil.