Três postos de saúde terão vacinação em horário estendido nesta semana

Os interessados em atualizar o esquema vacinal devem apresentar documento de identificação pessoal com foto, comprovante de endereço de Suzano, CPF e cartão SUS. Nesta ação, o público-alvo são os munícipes que estão com atraso nas dosagens ou que nunca receberam o imunizante.

Nestas datas, a pasta ainda reforçará a aplicação da vacina bivalente da Pfizer para moradores com 18 anos ou mais, sem comorbidades, com o objetivo de proteger esse público contra as cepas atualizadas do novo coronavírus (Covid-19), como é o caso da ômicron e delta. Para receber a dose é preciso estar com o esquema vacinal completo, sendo que a última aplicação da monovalente contra a Covid-19 precisa ter sido aplicada há, no mínimo, quatro meses. A reserva municipal desta vacina é de mais de 22 mil doses.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convocou a população a comparecer aos postos para receber os imunizantes. “Oferecer a vacinação para a população suzanense é um dos passos diretos para a imunização e proteção de todos, por esta razão, reforço que nossas equipes estão devidamente preparadas para vacinar uma grande quantidade de pessoas”.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai expandir o expediente em três postos na próxima semana para uma ação especial de vacinação. A medida, que ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII (Jardim Paulista), Esthelina Maria Barbosa (Cidade Miguel Badra) e Tabamarajoara, atenderá os munícipes das 8 às 20 horas, nas próximas segunda e terça e quarta-feira (29 e 30/05 e 31/05). A ação visa introduzir ou complementar as doses de imunizantes que constam no Calendário Nacional de Vacinação.