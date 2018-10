Eleições Treze toneladas de lixo eleitoral são recolhidas com fim do 1º turno De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a quantidade foi retirada no último domingo

Por Amanda Moreira - de Suzano 12 OUT 2018 - 00h04

Lixo eleitoral foram recolhidos Foto: Sabrina Silva/Divulgação Um balanço parcial da operação limpeza mostra que 13 toneladas de lixo eleitoral foram recolhidas das ruas de Suzano após a votação de primeiro turno das eleições de 2018. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a quantidade de papel recolhida no domingo, após às 17 horas, foi de aproximadamente 13,8 mil quilos de papéis, ou seja mais de 13 toneladas. O número inclui “santinhos”, panfletos e outros materiais utilizados durantte a campanha de candidatos. Pelo menos, 90 pessoas participaram da operação de limpeza, além de dois caminhões e duas varredeiras mecânicas. Segundo o presidente do Grupo Pioneira, Mauro do Prado, os serviços prestados começaram a partir das 17 horas e foram encerrados na madrugada de segunda-feira, dia 8. “Nestas eleições o acúmulo de lixo não estava exagerado, em vista das últimas eleições. Se comparado, deu 10% de sujeira em relação aos demais anos”, explica. Além disso, os pontos com maior concentração de sujeira foi na região central, nas proximidades das escolas Batista Renzi, Justiniano, Morato de Oliveira e Alice Romanos. Todo material recolhido foi destinado à Cooperativa Univence. 2º turno A quantidade de lixo eleitoral deve prosseguir no próximo dia 28, já que o dia será marcadfo pela votação de 2º turno para escolha de presidente e governador.

