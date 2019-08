Tribunal de Contas faz alerta sobre receitas de 9 prefeituras

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) emitiu um alerta para as prefeituras do Estado sobre arrecadação inferior ao Planejado e Irregularidades na Gestão Orçamentária.

No Alto Tietê, nove cidades estão com gasto superior ao arrecadado, exceto Biritiba-Mirim.

Entre as nove cidades com déficit no orçamento, Mogi das Cruzes é a que registrou mais gastos do que arrecadações.

De acordo com o portal da transparência no site do TCE, Mogi teve uma arrecadação de R$ 754,3 milhões. O TCE aponta déficit nas contas.

Em seguida vem Itaquaquecetuba com um déficit de R$ 269,8 milhões. Em terceiro no ranking está Ferraz de Vasconcelos, com R$ 116,8 milhões gastos a mais.

Suzano aparece com os seguintes dados, segundo portal do TCE: a administração pública arrecadou um total de R$ 422,5 milhões, mas teve um gasto de R$ 489,7 milhões.

Nas outras posições seguem Santa Isabel, em quinto. Poá aparece em sexto e Guararema em sétimo. Salesópolis aparece em oitavo e Arujá em nono. Biritiba-Mirim teve saldo positivo de R$ 306,6 mil.

Alerta

O alerta feito pelo TCE se baseia em balancetes entregues pela própria administração municipal.

Após receber as informações o TCE elabora um relatório e alerta as Prefeituras que apresentarem irregularidades.