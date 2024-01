Trotes para o Samu de Suzano têm queda de 33% em 2023

Os trotes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Suzano tiveram queda de 33% em 2023 comparando com o ano anterior. De acordo com a Prefeitura, foram 311 no ano passado e 466 em 2022.

Os 311 trotes do ano passado representam 2,1% do total de chamadas recebidas pelo Samu no ano. Em 2022, a porcentagem também foi maior: as 466 ocorrências representaram 3,4% das chamadas recebidas pelo serviço.

A Prefeitura de Suzano explicou que os trotes são identificados por meio de um serviço de regulação. “Todos os chamados são triados e, com isso, os que são falsos são detectados”. Segundo a administração, a maioria dos trotes é feita por crianças.

“Quando é possível, é feita a orientação pelo telefone quanto a não se utilizar o número 192 para esse fim”, explica a Prefeitura sobre a forma utilizada para evitar trotes para o Samu.

Trotes para a GCM

A reportagem do DS também perguntou para a Prefeitura de Suzano sobre trotes para a Guarda Civil Municipal (GCM). No entanto, de acordo com a administração municipal, não existem registros de trotes realizados com a GCM.