Trupe do Riso lança gincana no dia 1º de abril em Mogi

Levar sorrisos a quem precisa é a missão de uma equipe de voluntários superanimada que faz parte da ONG Trupe do Riso, em Mogi das Cruzes. Porém, a partir de abril, estudantes do Centro Universitário Braz Cubas e todos os interessados poderão contribuir com esse trabalho, sem precisar colocar a fantasia ou ainda doar algum valor em dinheiro. Tudo porque no dia 1 de abril começa a Gincana de cupons fiscais da Braz Cubas, chamada “Notinhas da Alegria”, que irá destinar recursos para a entidade social.

“Essa gincana é uma oportunidade incrível para a nossa comunidade se unir em torno de uma causa tão nobre. A arte do riso é um remédio que todos nós podemos oferecer. Estamos animados para ver a participação de todos”, destaca o reitor do Centro Universitário, Prof. Ms. Rafael Ribeiro.

Para participar, não é preciso gastar nem R$ 1, basta baixar o aplicativo Soulcial, cadastrar-se na gincana e começar a doar cupons fiscais. Dessa forma, parte do imposto gerado nas compras irá diretamente para a ONG Trupe do Riso. “Além de ajudar a entidade, os participantes também concorrerão a prêmios, cashbacks e as horas de voluntariado utilizadas para doar no app serão contabilizadas como horas complementares dentro da grade curricular”, disse o desenvolvedor e co-CEO da Soulcial Rodrigo Morales.

A gincana, que se estende até maio, é mais do que uma competição; ela é um chamado para que alunos, professores e funcionários do centro universitário, assim como toda a cidade, se unam em prol de um objetivo maior. “Esta é uma proposta que vai além da arrecadação: será um verdadeiro convite à solidariedade e à empatia, de forma que cada cupom fiscal se transformará em um gesto de amor ao próximo”, acrescentou Juliana Bertin, também co-CEO da Soulcial.

No Programa Estadual Nota Fiscal Paulista, cada cupom fiscal, independentemente do valor, pode gerar mais de R$ 300 em doação para a entidade.



Trupe

“Ao participar de nossa gincana você contribui para colocar um sorriso no rosto de uma criança, um idoso ou uma mãe cansada após um longo dia de trabalho, mas que está acompanhando o amor de sua vida no hospital. Sua participação garante que nossos palhaços vão continuar fazendo com que milhares de pessoas, dentro de um hospital, tenham um momento de alegria, de conexão, uma troca de olhares ou um sorriso cúmplice, para que recuperação seja a mais rápida possível”, disse o coordenador da entidade, Cláudio José Rodrigues Neto.

A Trupe do Riso, formada por uma equipe de cerca de 50 voluntários que se vestem de palhaços, não é apenas uma ONG. É uma forma de arte, uma mão estendida ao coração de quem esteve — ou ainda está — passando por um momento difícil. Mensalmente, aproximadamente 700 pacientes, acompanhantes e familiares recebem a visita desses “agentes do sorriso”, que têm a missão de levar alívio aos ambientes hospitalares, muitas vezes marcados pelo sofrimento. Cada interação é uma oportunidade de lembrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e o riso tem um poder transformador.



Ação com os universitários

Durante os primeiros dias de abril, os voluntários da Trupe do Riso estarão presentes no Centro Universitário para engajar e inspirar os participantes. Com eles, a interatividade não se limita à arrecadação; é uma chance de conhecer os rostos por trás das máscaras e entender a importância do voluntariado como uma das principais ferramentas de transformação social. Uma oportunidade de olhar para o lado e perceber que a generosidade pode fazer parte do nosso cotidiano.

Ao longo da gincana, serão promovidas diversas atividades e competições que visam aumentar a arrecadação de cupons fiscais, sempre reforçando a importância do trabalho da Trupe do Riso. O evento se apresenta não apenas como um ato de bondade, mas como um chamado à ação, instigando todos a refletir sobre o impacto que pequenas atitudes podem ter na vida do próximo.