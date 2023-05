Tubulações no Jardim Graziela são trocadas após rio 'desmoronar'

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano solicitou os materiais necessários para trocar as tubulações que passam pelo Rio Graziela após o trecho desmoronar com a chuva do último mês.

A previsão que os trabalhos na tubulação que passa sob a via sejam realizados em maio.

De acordo com os moradores do Jardim Graziela, o trecho que cedeu fica na Rua Orestes Ximenes e já faz um mês que se encontra aberto sem placas de proteção

O motorista Ricardo Khabelo relata que já caiu um veículo no rio e até mesmo pessoas devido ao desabamento.

“Esse trecho onde o rio ‘desmoronou’ fica em uma avenida principal do bairro. Há um fluxo grande de veículos e pessoas que passam e podem se machucar. Precisam solucionar o problema"afirma.

A Secretaria destaca que o ocorrido no local mencionado é resultado do alto índice de pluviosidade no município, que chegou a 2 mil milímetros nos últimos cinco meses.

"A pasta vem atuando em vários pontos da cidade para promover os reparos necessários em razão das chuvas”.