'Tudo pronto para começar', diz Tarcísio sobre 'lendária' obra da alça do Rodoanel

As obras da alça de saída do Rodoanel em Suzano devem começar ainda no primeiro semestre de 2025, de acordo com o que foi dito pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Pedro Ishi durante a entrega de 416 unidades habitacionais na Chácara Estância Paulista.

“Tem muita coisa legal vindo para Suzano. Na mobilidade, vamos ganhar com a alça do Rodoanel, que é fundamental. Quero equacionar isso o mais rápido possível. O recurso para a alça já está garantido. Estamos prontos para começar a obra da alça do Rodoanel de Suzano”, disse o governador durante seu discurso.

Em entrevista coletiva, o prefeito Pedro Ishi afirmou que resta apenas a assinatura do contrato, algo que deve acontecer ‘nos próximos dias’. “Se encerrou agora o projeto executivo. Agora, vamos para a minuta de contrato, que é o Estado com a concessionária. Acredito que nos próximos dias já saia a assinatura. Não é uma obra qualquer, são R$ 600 milhões investidos. Está encaminhado, espero que tenha a oportunidade de ser próximo do aniversário da cidade”, explicou o chefe do Executivo municipal. Além da alça de saída, estão previstas no projeto do “Complexo Viário do Alto Tietê” a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

A alça será implantada na Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a Avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia, Jardim Imperador, entre outros.

Fatec e Baep

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano também foi questão na entrevista do prefeito Pedro Ishi. De acordo com o chefe do Executivo, a obra deve ser entregue.

“Vamos ter algumas visitas técnicas. Temos cerca de 50% de área construída e acreditamos que até o fim do ano conseguimos entregar a obra. Tem a questão de mobília e outras coisas, mas é muito importante porque é uma faculdade de ensino superior gratuito em Suzano”, explicou.

Em relação ao Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o prefeito disse que fará uma reunião com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para tratar do assunto.

“Esperamos que o Baep possa acontecer o mais rápido possível. Temos reunião com o Derrite marcada. Queremos agilizar isso para que possa acontecer, porque não beneficia só a cidade de Suzano, mas toda a região do Alto Tietê”, finalizou Pedro.

Emendas parlamentares

O prefeito ressaltou a importância da articulação para conseguir emendas parlamentares com deputados estaduais e federais, buscando realizar obras para a cidade.

“É fundamental, temos várias obras oriundas de emendas estaduais e federais. Temos convênio com o Estado também. É muito importante, temos o André do Prado (deputado estadual), o Márcio Alvino (deputado federal) e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (secretário do Verde e Meio Ambiente na Prefeitura de São Paulo). Eles nos ajudam a articular para que novas obras possam acontecer na cidade”.

Pedro disse que projetos de mobilidade urbana devem ser iniciados na cidade e precisam de emendas e parcerias. “Queremos iniciar alguns projetos de mobilidade urbana e, com isso, tem convênio que queremos firmar com o Governo do Estado e Governo Federal, principalmente através do Novo PAC”.