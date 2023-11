Túnel do Jardim Maitê passa por serviços de revitalização

As obras de revitalização do túnel que liga a estrada do Areião, no Jardim Maitê, e a rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, começaram nesta segunda-feira (06/11), informou a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. As intervenções estão previstas para serem concluídas nesta quarta-feira (08/11).

Por conta dos trabalhos, o túnel seguirá interditado para circulação de veículos durante os três dias, no período das 8 às 13 horas. As equipes da pasta vão executar pintura, poda de árvores e trabalhos de zeladoria do entorno e a troca da iluminação interna da estrutura. A revitalização visa tornar a passagem de veículos e pedestres pelo local mais segura.

As intervenções vão promover mais segurança aos moradores do entorno e deixar a passagem com um aspecto mais agradável, segundo avaliou o secretário Samuel Oliveira. “A troca de iluminação da parte interna do túnel é importante porque locais escuros ou com lâmpadas danificadas podem trazer certa insegurança. Este local é muito utilizado por pedestres e pelos moradores dos bairros Jardim Maitê e Jardim Colorado. Tem um fluxo grande de pessoas e é essencial que passe por manutenções como essa. O mesmo vale para o entorno, que também vai receber nosso cuidado”, destacou.

Em outubro, a Prefeitura de Suzano inaugurou o espaço de lazer Professora Hilda Candida da Costa, também no Jardim Maitê. Com a revitalização do túnel, a administração dá início a uma nova etapa de manutenção no bairro em um intervalo de menos de um mês.

O Jardim Maitê passou por uma grande obra de pavimentação em 2021, contemplando 1,6 quilômetro de extensão da estrada do Areião, principal via de acesso ao bairro. Essa era uma das maiores reivindicações dos moradores.